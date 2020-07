Cal Crutchlow (LCR): Flucht vom Startplatz geplant

46 Grad wurden heute beim Jerez-Test bei direkter Sonneneinstrahlung gemessen. «Am Sonntag werden wir nicht 25 Minuten am Grid stehen. Wir werden in die Boxen verschwinden», kündigte Cal Crutchlow an.

Platz 7 mit 0,520 sec Rückstand auf die Bestzeit von Yamaha-Star Maverick Viñales, nur vier Zehntelsekunden hinter Weltmeister Marc Márquez – LCR-Honda-Pilot Cal Crutchlow demonstrierte auch am Mittwoch-Testtag vor dem Jerez-GP bei fast 40 Grad Hitze, dass er mit seinen 34 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört.

«Wir sind seit fast fünf Monaten nicht auf unseren GP-Bikes gesessen, aber es ist überraschend gut gelaufen», stellte Cal fest. «Ich habe seit dem Katar-Test nie ein Motorrad gesteuert. Es ist nett gewesen, wieder das Team zu treffen und gemeinsam zu arbeiten. Ich habe mich trotz der langen Pause auf dem Motorrad ganz gut gefühlt. Dabei haben die Gegner seit dem Ende des Lockdowns geschätzte drei Millionen Runden auf ihren Motocross-Maschinen, Superbikes und Minibikes gedreht. Ich bin froh, dass ich jetzt auch wieder Gas geben darf.»

Wie kam der Engländer mit der brutalen Sommerhitze in Andalusien zurecht? Cal: «Ich selbst habe mich am Nachmittag nicht sehr gut gefühlt, das hatte damit zu tun, dass das Motorrad mit der Hitze nicht besonders gut fertig wurde. Das ist etwas, woran wir arbeiten müssen. Ich hatte Mühe mit dem Turning. In der Session in der Früh hatte ich ein besseres Gefühl, was eigentlich normal ist. Wir müssen den Grip in der Kurvenmitte verbessern. Es war schön, wieder ein Rennmotorrad unter sich zu haben. Weniger unterhaltsam war das Fahren bei 46 Grad oder was auch immer da bei direkter Sonneneinstrahlung gemessen wurde.»

«Abgesehen davon fürchte ich mich schon vor dem Rennen, denn wir stehen in diesem Jahr fünf zusätzliche Minuten auf dem Startplatz. 25 Minuten! Aber ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Wir werden alle die Bikes auf dem Grid stehen lassen und uns in den Schatten der Boxen zurückziehen. Die ‘grid time‘ wurde wegen der zusätzlichen TV-Zeit verlängert. Aber die TV-Zuseher werden uns weniger sehen, weil wir verschwinden werden.»

Jerez-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614