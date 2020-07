Brad Binder (KTM/10.): «Das habe ich nicht erwartet»

MotoGP-Neuling Brad Binder blieb seinem Teamkollegen Pol Espargaró am ersten Tag in Jerez dicht auf den Fersen.

MotoGP-Rookie Brad Binder (24) hatte schon beim Katar-Test vor fünf Monaten mit Platz 9 als bester KTM-Pilot abgeschnitten. Der Moto2-Vizeweltmeister aus Südafrika zog sich heute in Jerez in beiden freien Trainings tadellos aus der Affäre: Brad schaffte im FP1 die zehntbeste Zeit, glänzte dann im extrem heißen FP2 sogar als Dritter – und beendete den Freitag als starker Gesamtzehnter. Und wenn man die Ergebnisse von heute als Grundlage nimmt, lässt sich bereits erahnen: Den Rookie-of-The-Year-Award werden Binder und Lecuona (beide KTM) unter sich ausmachen. Moto2-Weltmeister Alex Márquez ist abgeschlagen.

«Ich bin happy. Es hat sich gut angefühlt, gleich in der ersten Session in die ersten Zehn vorzudringen. Das war bereits großartig. Es war fast ein kleiner Schock, als ich gleich im ersten freien Training auf Platz 10 gefahren bin», meinte Binder. «Ehrlich gesagt, das habe ich nicht erwartet. Am Nachmittag habe ich einige Runs mit den gebrauchten Reifen vom Vormittag absolviert. Die Pace war nicht so übel. Ich wusste, wenn wir frische Reifen montieren, kann ich einen klaren Sprung nach vorne machen. Ich habe dann mit den neuen Reifen ordentlich gepusht. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Jetzt freue ich mich auf das FP3 am Samstagvormittag.»

«Heute hat alles gut zusammengepasst», stellte Brad fest. «Ich habe mich bereits beim Mittwoch-Test komfortabel gefühlt mit dem Motorrad. Das Feeling war schon vor zwei Tagen gut. Seither haben wir noch ein paar kleine Änderungen gemacht. Wir müssen uns natürlich weiter steigern, aber ich fühle mich mit diesem Package hier recht wohl. Das Team arbeitet sehr gut zusammen. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass uns morgen weitere Fortschritte gelingen.»

Kombinierte MotoGP-Zeitenliste am Freitag:

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,350 min

2. Viñales, Yamaha, 1:37,374, + 0,024 sec

3. Crutchlow, Honda, 1:37,438, + 0,088

4. Dovizioso, Ducati, 137,471, + 0,121

5. Mir, Suzuki, 1:37,481, + 0,131

6. Miller, Ducati, 1:37,487, + 0,137

7. Rins, Suzuki, 1:378,569, + 0,219

8. Pol Espargaró, KTM, 1:37,712, + 0,362

9. Lecuona, KTM, 1:37, 714, + 0,364

10. Binder, KTM, 1:37,923, + 0,573

11. Zarco, Ducati, 1:37,940, + 0,590

12. Morbidelli, Yamaha, 1:37,982, + 0,632

13. Rossi, Yamaha, 1:38,118, + 0,768

14. Nakagami, Honda, 1:38,129, + 0,779

15. Quartararo, Yamaha, 1:38,152, + 0,802

16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,209, + 0,859

17. Alex Márquez, Honda, 1:38,212, + 0,862

18. Bagnaia, Ducati, 1:38,316, + 0,966

19. Rabat, Ducati, 1:38,337, + 0,987

20. Oliveira, KTM, 1:38,506, + 1,156

21. Petrucci, Ducati, 1:38,507, + 1,157

22. Smith, Aprilia, 1:38,730, + 1,380

