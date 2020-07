Iker Lecuona (KTM/9.): Klare Talentprobe des Rookies

Der 20-jährige MotoGP-Rookie Iker Lecuona (Red Bull-KTM) brauste am Ende des ersten offiziellen MotoGP-Trainingstags der Saison 2020 in Jerez auf dem neunten Platz in der Gesamtwertung.

Iker Lecuonahat bereits letztes Jahr im November in Valencia das WM-Funale statt Oliveira bestzreitten und dann in Valencia und Jerez getestet, ebenso im Februar 2020 in Sepang/Malaysia, Losail/Katar und zuletzt im Juni in Misano. «Dadurch bin ich schon viele Kilometer mit dem Bike gefahren, ich konnte mich an das Tech3-Team gewöhnen. Und dass ich die Strecke in Jerez mit der KTM RC16 bereits kenne, hilft mir an diesem Wochenende auch», erklärte der Spanier. «Das erste freie Training heute Morgen lief sehr gut, vor allem mit den neuen Reifen. Ich blicke dem weiteren Wochenende positiv entgegen.»

«Natürlich habe ich aber noch viel zu lernen, deshalb weiss ich nicht, ob ich morgen nochmals in die Top-Ten fahren kann», überlegte Lecuona. «Morgen Vormittag werden im FP3 alle mit einem neuen Reifensatz fahren, was bedeutet, dass dann alle schneller sein werden und auch ich meine Rundenzeiten verbessern muss. Ich werde mich dabei auf das Qualifying vorbereiten.»

Der Red Bull-KTM-Tech3-Pilot lag am Freitag in Jerez nur 0,364 Sekunden hinter dem Erstplatzierten Marc Márquez. Im Vergleich zur Moto2 ist es in der MotoGP schwieriger konstant schnelle Rundenzeiten zu fahren, meint Iker. «In der MotoGP fährt man zwei, drei schnelle Runden, dann lässt der Grip nach. In der Moto2 ging das nicht so schnell», meinte Lecuona. «Morgen werde ich am Vormittag versuchen, ein paar schnelle Runden zu fahren und am Nachmittag will ich mich im FP4 auf die Renndistanz vorbereiten.»

Mit welchen Reifen der Rookie in seinem zweiten MotoGP-Rennen antreten wird, wusste er am Freitag noch nicht: «Ich muss lernen, mit allen Reifenmischungen fahren zu können. Da werde ich morgen noch ein wenig herumprobieren und am Nachmittag dann entscheiden, mit welchen Reifen ich im Rennen starten werde.»

Ergebnisse Spanien-GP, MotoGP, FP2:

1. Morbidelli, 1:38,125 min

2. Quartararo, 1:38,152

3. Binder, 1:38,250

4. Marc Márquez, 1:38,369

5. Pol Espargaró, 1:38,372

6. Crutchlow, 1:38,390

7. Vinales, 1:38,596

8. Zarco, 1:38,610

9. Dovizioso, 1:38,614

10. Bagnaia, 1:38,625

11. Nakagami, 1:38,687

12. Lecuona, 1:38,816

13. Petrucci, 1:38,836

14. Rins, 1:38,845

15. Aleix Espargaró, 1:38,904

16. Mir, 1:38,933

17. Oliveira, 1:39,004

18. Miller, 1:39,156

19. Rabat, 1:39,181

20. Rossi, 1:39,222

21. Alex Márquez, 1:39,604

22. Smith, 1:39,703

Kombinierte MotoGP-Zeitenliste am Freitag:

1.Marc Márquez, Honda, 1:37,350 min

2. Viñales, Yamaha, 1:37,374, + 0,024 sec

3. Crutchlow, Honda, 1:37,438, + 0,088

4. Dovizioso, Ducati, 137,471, + 0,121

5. Mir, Suzuki, 1:37,481, + 0,131

6. Miller, Ducati, 1:37,487, + 0,137

7. Rins, Suzuki, 1:378,569, + 0,219

8. Pol Espargaró, KTM, 1:37,712, + 0,362

9. Lecuona, KTM, 1:37, 714, + 0,364

10. Binder, KTM, 1:37,923, + 0,573

11. Zarco, Ducati, 1:37,940, + 0,590

12. Morbidelli, Yamaha, 1:37,982, + 0,632

13. Rossi, Yamaha, 1:38,118, + 0,768

14. Nakagami, Honda, 1:38,129, + 0,779

15. Quartararo, Yamaha, 1:38,152, + 0,802

16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,209, + 0,859

17. Alex Márquez, Honda, 1:38,212, + 0,862

18. Bagnaia, Ducati, 1:38,316, + 0,966

19. Rabat, Ducati, 1:38,337, + 0,987

20. Oliveira, KTM, 1:38,506, + 1,156

21. Petrucci, Ducati, 1:38,507, + 1,157

22. Smith, Aprilia, 1:38,730, + 1,380

