Jack Miller (Ducati/6.): «Es geht hier ums Überleben»

Der Australier Jack Miller ersetzt Petrucci 2021 im Ducati-Werksteam und hat sich für 2020 viel vorgenommen. Nach Platz 6 am Freitag in Jerez traut er sich einiges zu.

Jack Miller hielt sich heute im ersten freien Jerez-MotoGP-Training fast während 30 von 45. Minuten auf Platz 1, aber dann rutschte er an die sechste Position ab. Im FP2 gelang ihm nur die 18. Zeit, aber in der Tagesgesamtwertung verhalf ihm seine FP1-Runde zum sechsten Rang, nur 0,137 sec hinter der Bestzeit von Weltmeister Marc Márquez (Repsol-Honda).

«Ich bin am Nachmittag die ganze Session mit dem Medium- und Hard-Reifen gefahren», berichtete JackAss. «Ich habe mit dem Turning im letzten Sektor einige Probleme gehabt, das hatte mit dem starken Wund im FP2 zu tun. Aber wir haben es dann geschafft, dem Bike bei diesem Wind ein etwas besseres Handling zu vermitteln. Der Wind macht uns momentan die meisten Sorgen. Wir haben sonst bereits ein anständiges Setting. Aber ich traue mir zu, morgen im FP1 den direkten Aufstieg ins Q2 zu schaffen, indem ich in den Top-Ten bleibe.»

«Wegen dieser 40-Grad-Hitze wird es am Sonntag im Rennen ums Überleben gehen, das ist sicher. Zweitens weil wir seit November kein Rennen bestritten haben, also seit neun Monaten. Drittens wegen dem starken Wind. Er wird eine starke Rolle spielen, weil diese Piste so eng ist. Ich habe keinen Fahrer gesehen, der wegen der Windböen nicht da oder dort Fehler gemacht hat. Wir wurden immer wieder vom Wind neben die Ideallinie geblasen. Im Rennen wird man die Pace gut kontrollieren müssen. Niemand will die Reifen zu früh zu stark zerstören. Ich fühle mit mit den gebrauchten Reifen recht wohl hier.»

«Man muss abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Als wir hier eingetroffen sind, war vom Wind noch nicht viel zu spüren», ergänzte der 25-jährige Australier. «Aber am Mittwoch, gestern und heute war er sehr stark. Es wird interessante, wie stark er am Sonntagnachmittag um 14 Uhr wehen wird.»

«Wir haben etwas Gewicht von vorne nach hinten verlagert, um ein stabileres Bike für die schnellen Kurven zu bekommen», erzählte Miller. «Ich hatte einige Schrecksekunden und bin in der Früh einmal etwas zu enthusiastisch gewesen, ich hatte einen heftigen Vorderrad-Rutscher in Turn 2. Das hat dann zu diesen Set-Up-Änderungen fürs FP2 geführt. In Turn 4 fühle ich mich stark aber in den schnellen Kurven 11 und 12 habe ich viel Mühe. Ich verliere deshalb sechs Zehntel im letzten Sektor.»

Ergebnisse Spanien-GP, MotoGP, FP2:

1. Morbidelli, 1:38,125 min

2. Quartararo, 1:38,152

3. Binder, 1:38,250

4. Marc Márquez, 1:38,369

5. Pol Espargaró, 1:38,372

6. Crutchlow, 1:38,390

7. Vinales, 1:38,596

8. Zarco, 1:38,610

9. Dovizioso, 1:38,614

10. Bagnaia, 1:38,625

11. Nakagami, 1:38,687

12. Lecuona, 1:38,816

13. Petrucci, 1:38,836

14. Rins, 1:38,845

15. Aleix Espargaró, 1:38,904

16. Mir, 1:38,933

17. Oliveira, 1:39,004

18. Miller, 1:39,156

19. Rabat, 1:39,181

20. Rossi, 1:39,222

21. Alex Márquez, 1:39,604

22. Smith, 1:39,703

Kombinierte MotoGP-Zeitenliste am Freitag:

1. Marc Márquez, Honda, 1:37,350 min

2. Viñales, Yamaha, 1:37,374, + 0,024 sec

3. Crutchlow, Honda, 1:37,438, + 0,088

4. Dovizioso, Ducati, 137,471, + 0,121

5. Mir, Suzuki, 1:37,481, + 0,131

6. Miller, Ducati, 1:37,487, + 0,137

7. Rins, Suzuki, 1:378,569, + 0,219

8. Pol Espargaró, KTM, 1:37,712, + 0,362

9. Lecuona, KTM, 1:37, 714, + 0,364

10. Binder, KTM, 1:37,923, + 0,573

11. Zarco, Ducati, 1:37,940, + 0,590

12. Morbidelli, Yamaha, 1:37,982, + 0,632

13. Rossi, Yamaha, 1:38,118, + 0,768

14. Nakagami, Honda, 1:38,129, + 0,779

15. Quartararo, Yamaha, 1:38,152, + 0,802

16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,209, + 0,859

17. Alex Márquez, Honda, 1:38,212, + 0,862

18. Bagnaia, Ducati, 1:38,316, + 0,966

19. Rabat, Ducati, 1:38,337, + 0,987

20. Oliveira, KTM, 1:38,506, + 1,156

21. Petrucci, Ducati, 1:38,507, + 1,157

22. Smith, Aprilia, 1:38,730, + 1,380

Jerez-Test, MotoGP, 15. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614

