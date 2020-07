Montag, 21:10 Uhr: Experte Stefan Bradl bei ServusTV

Nach 245 Tagen ohne MotoGP begann in Jerez am Sonntag endlich die Weltmeisterschaft 2020. Honda-Testfahrer Stefan Bradl analysiert die Ereignisse in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV.

Am Sonntag hatte die MotoGP-WM ihren langersehnten Saisonauftakt. Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag ab 21.10 Uhr ordnet Stefan Bradl das erste von zwei Rennen in Jerez ein und gibt seine Einschätzungen.



Franz Tost, Robert Lechner und Patrick Friesacher blicken auf den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn zurück und beschäftigen sich mit der Frage um die Zukunft von Sebastian Vettel.



Und Christian Brugger besuchte die österreichischen Ski-Rennfahrerinnen Nici Schmidhofer, Steffi Venier und Ramona Siebenhofer im Sommertrainingslager.

Moderiert wird die Sendung von Andreas Gröbl, als Gäste sind dabei:



Stefan Bradl (Honda-Testpilot, ServusTV-MotoGP-Experte)

Franz Tost (Teamchef Scuderia AlphaTauri)

Robert Lechner (Motorsport-Experte, Ex-Rennfahrer)

Patrick Friesacher (11 Formel-1-Starts)

Nicole Schmidhofer (Weltmeisterin Super-G 2017)

Stephanie Venier (Vizeweltmeisterin Abfahrt 2017)

Ramona Siebenhofer (Dritte Abfahrtsweltcup 2018/19)