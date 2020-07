Katastrophe für Honda: Auch Cal Crutchlow braucht OP

Nach dem MotoGP-WM-Auftakt in Jerez sind mit Weltmeister Marc Marquez und Cal Crutchlow aus dem LCR-Team beide Topfahrer von Honda verletzt. In der Konstrukteurswertung sind die Japaner deshalb Vorletzter!

Die Bilder von Marc Marquez’ heftigem Abflug haben wir alle noch vor Augen: Ausgangs Kurve 3 wurde der Spanier in der 21. von 25 Runden aus dem Sattel seiner Honda katapultiert, nachdem er zuvor eine unglaubliche Aufholjagd gezeigt hatte.



Wenig später war klar: Der Champion hat sich den rechten Oberarm gebrochen. Der Bruch wird am Dienstag vom Spezialisten Dr. Xavier Mir in Barcelona operiert.

Am selben Tag muss auch Cal Crutchlow unters Messer. Der Engländer war in den letzten zwei Minuten des Warm-ups am Sonntagmorgen in Kurve 8 gestürzt. Es dauerte eine Weile, bis sich Cal wieder aufrappelte. «Es ist traurig, dass ich für das Rennen unfit erklärt wurde», meinte er. «Ich schlug auf dem Gesicht auf und verletzte mich am Arm. Dr. Mir wird mir zwei Schrauben ins Kahnbein einsetzen.»

Wie lange Marquez und Crutchlow in der sehr komprimierten MotoGP-WM 2020 ausfallen, ist unklar.



Fest steht aber schon jetzt, dass der Verlust beider Topfahrer für Honda eine Katastrophe ist. Das spiegelt sich auch in der Konstrukteurswertung wider: Der größte Motorradhersteller liegt unter sechs Fabrikaten nur auf Platz 5 – lediglich Aprilia ist schlechter. In den letzten sieben Jahren hat Marc Marquez für Honda sechs Mal die Fahrer-WM gewonnen, 2015 funkte Jorge Lorenzo auf Yamaha dazwischen.

Bester Honda-Fahrer in Jerez war Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) mit über 21 sec Rückstand auf Sieger Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) auf Platz 10.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 25 Runden in 41:23,796 min

2. Maverick Viñales (E), Yamaha, +4,603 sec

3. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +5,946

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +6,668

5. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +6,844

6. Pol Espargaro (E), KTM, +6,938

7. Franco Bagnaia (I), Ducati, +13,027

8. Miguel Oliveira (P), KTM, +13,441

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +19,651

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,553

11. Johann Zarco (F), Ducati, +25,100

12. Alex Márquez (E), Honda, +27,350

13. Brad Binder (ZA), KTM, +29,640

14. Tito Rabat (E), Ducati, +32,898

15. Bradley Smith (GB), Aprilia, +39,682



WM-Stand entspricht dem Ergebnis