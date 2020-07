MotoGP Jerez: Marquez-Dramen, Sieg für Quartararo

Nach 245 Tagen ohne MotoGP begann in Jerez endlich die Weltmeisterschaft 2020. Marc Marquez zeigte eine sensationelle Rettung und hatte später einen schlimmen Sturz. Fabio Quartararo (Yamaha) gewann sein erstes Rennen!

Weltmeister Marc Marquez aus dem Team Repsol Honda war der überragende Fahrer in Jerez. Nach einem spektakulären Ausrutscher und Ausritt war das Genie auf zwei Rädern im Gran Premio Red Bull de Espana bis auf Platz 16 zurückgefallen und bereits wieder Dritter, als sein Rennen durch einen schlimmen Highsider beendete wurde. Der Spanier hat sich vermutlich am Unterarm verletzt, wie schwer, ist noch unklar.

Während Fabio Quartararo mit dem Yamaha-Kundenteam von Petronas seinen ersten MotoGP-Sieg feierte, büßte das Werksteam für einen Fehlgriff bei den Reifen. Bei 55 Grad Asphalttemperatur hatten sich Maverick Vinales und Valentino Rossi als einzige Fahrer für den weichen Vorderreifen entschieden. Während Vinales zwar deutlich geschlagen aber Zweiter wurde, schied Rossi aus.



Mit seinem Triumph ist Quartararo der achtjüngste Fahrer in der Geschichte (21 Jahre, 90 Tage), der ein Rennen in der Premier-Class gewann. Er ist außerdem der erste Franzose seit 20 Jahren und 304 Tagen, seit Regis Laconi 1999 in Valencia siegte. Fabio startete in Jerez wie letztes Jahr von Pole, er stand zum siebten Mal auf Startplatz 1.

Ducati-Werksfahrer Andrea Dovizioso komplettierte das Podium als Dritter.



Pol Espargaro auf Platz 6 sorgte für das beste KTM-Ergebnis im Trockenen. 2019 wurde der Spanier in Le Mans schon einmal Sechster.

So lief das Rennen:

Start: Polesetter Fabio Quartararo erwischt keinen perfekten Start und wird in der ersten Kurve auf Platz 3 verdrängt, während Maverick Vinales vor Marc Marquez die Führung übernimmt. Stand nach Runde 1: Vinales, Marquez, Miller, Quartararo, Bagnaia, Dovizioso, Pol Espargaro, Binder, Mordbidelli und Rossi.



2. Runde: Sturz von Joan Mir. Marc Marquez hat von Vinales die Führung übernommen, Miller ist Dritter und Quartararo Vierter.



4. Runde: Marquez rettet sich mit aller denkbarer Akrobatik vor einem Ausrutscher, schießt von der Strecke ins Kiesbett, kann sich aber auf seiner Honda halten. Der Spanier fällt auf Platz 16 zurück, Vinales führt vor Miller, Quartararo, Bagnaia, Dovizioso, Pol Espargaro, MotoGP-Rookie Binder, Morbidelli, Rossi und Oliveira in den Top-10.



5. Runde: Quartararo übernimmt von Miller Platz 2 und liegt eine knappe Sekunde hinter dem Führenden Vinales. Rossi ist Achter und Marc Marquez bereits wieder Zwölfter.



7. Runde: Binder fällt nach einem Fahrfehler auf Platz 18 zurück.



8 Runde: Quartararo und Miller haben nach einem Fehler des führenden Vinales beinahe zu ihm aufgeschlossen. Marquez auf Platz 11 fehlen 8,5 sec zur Spitze.



9. Runde: Vinales macht erneut einen Fehler, Quartararo übernimmt die Führung, auch Miller geht am Spanier vorbei. Marquez überholt Petrucci und ist Zehnter.



10. Runde: Quartararo und Miller liegen 1,2 sec vor Vinales, es folgen Bagnaia, Dovizioso, Pol Espargaro, Morbidelli, Rossi, Oliveira und Marc Marquez.



15. Runde: Quartararo hat sich fast 3 sec vor dem Zweiten Miller abgesetzt, Vinales als Dritter liegt 4,1 sec zurück. Marc Marquez als Achter hat 6,9 sec Rückstand, Platz 3 ist für den Honda-Star nicht unmöglich. Rossi ist Zehnter.



18. Runde: Rossi muss seine Yamaha M1 abstellen, Vinales und Miller kämpfen um Platz 2. Marquez überholt Dovizioso und ist Vierter!



20. Runde: Marquez bremst Miller aus und ist Dritter, der Australier kontert mit einem Blockpass, der Weltmeister schlägt aber umgehend zurück und jagt jetzt Vinales, der nur eine halbe Sekunde vor ihm liegt.



22. Runde: Marquez hat einen üblen Highsider und wird wie eine Puppe durchs Kiesbett geschleudert. Der Spanier wird mit Halskrause auf einer Bahre abtransportiert.



24. Runde: Quartararo liegt fast 5 sec voraus, Vinales ist Zweiter. Dovizioso, Miller, Espargaro und Morbidelli kämpfen um Platz 3.



Letztes Runde: Quartararo feiert seinen ersten Sieg in der Königsklasse vor Yamaha-Kollege Vinales. Dovizioso (Ducati) sichert sich den dritten Podestplatz. Es folgen: 4. Miller. 5. Morbidelli. 6. Pol Espargaro. 7. Bagnaia. 8. Oliveira. 9. Petrucci. 10. Nakagami. 11. Zarco. 12. Alex Marquez. 13. Binder. 14. Rabat. 15. Smith.