Brünn FP1: Bestzeit für Nakagami (Honda) – 22. Bradl

Im ersten freien MotoGP-Training in Brünn sorgte Taka Nakagami (Honda) vor Joan Mir (Suzuki) und Pol Espargaró (KTM) die Bestzeit. Stefan Bradl verlor 1,8 sec.

Das erste freie Training in Brünn begann bereits in der «out lap» kurz nach 9.55 Uhr mit einem ungewöhnlichen Crash des WM-Zweiten Maverick Viñales in der Kurve 13, das ist die letzte Linkskurve im Bergaufstück vor Start/Ziel. Er hatte dem kalten Vorderreifen zu viel zugemutet. Nach 15 Minuten führte Fabio Quartararo mit 1:57,831 min vor Viñales (+4,4 sec), Rossi, Nakagami, Mir, Dovizioso, Pol Espargaró. Stefan Bradl hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit 1:59,193 min (+ 1,801 sec) vor Rabat und Viñales, der noch ohne Rundenzeit dastand und sich mit einem neuen Leder zum Re-Start in der Yamaha-Box versammelte.

Um 10.13 Uhr wurde Pol Espargaró als neuer Spitzenreiter gemeldet – mit einer starken Zeit von 1:57,392 min. Morbidelli hielt sich mit 0,326 sec an 2. Stelel vor Nakagami, Petrucci, Rins, Quartararo, Bagnaia, Crutchlow, Mir. 10. Brad Binder. 11. Oliveira, 12. Dovizioso, 13. Rossi, + 0,996. 4. Aleix Espargaró, + 1,037. 15. Zarco, + 1,040.



Bagnaia mischte also wieder unter den Top-7 mit. Pramac-Teammanager Francesco Guidotti: «Pecco hat am Ende des ersten Jerez-Rennens verstanden, wie er mit gebrauchten Reifen umgehen muss. Er hat dann seinen Fahrstil angepasst, das hat ihm beim zweiten WM-Lauf dort geholfen. Leider haben wir Platz 2 durch den Motordefekt verloren. Ich bin gespannt, ob sich Peccos neuer Fahrstil auch hier in Brünn bewährt.»



Nach 25 der 45 Minuten rückte Viñales bereits auf Platz 2 vor, er lag jetzt 0,173 min hinter Pol Espargaró. 3. Dovizioso (+ 0,240 sec). 4. Morbidelli, vor Nakagami, Petrucci, Mir.



Wenig später wurden zwei neuen Sektorbestzeiten für KTM-Star Pol Espargaró gemeldet. Doch er schaffte keine Zeitverbesserung, trotzdem blieb er an erster Stelle vor Viñales.



Langsam stellte sich die Frage, ob KTM nach dreieinhalb Jahren erstmals eine Bestzeit in einem Freien Training schaffen würde, bei dem alle Stars mitmischen, das Q1 zählen wir deshalb nicht mit. Aber im Warm-up auf dem Sachsenring 2018 hatte Pol ebenfalls schon Bestzeit vorgelegt. Bis dahin war das beste Session-Ergebnis im Q2 in Misano 2019 durch Pol Espargaró. «Wur haben alle Schwächen der KTM beseitigt», hatte der schnelle Spanier vor dem FP1 mit viel Zuversicht erklärt.



Jack Miller lag fünf Minuten vor dem Ende nur an 15. Stelle mit einem Rückstand von 0,854 sec. Er ging jetzt auf Zeitenjagd, auch Repsol-Honda-Pilot Stefan Bradl schwang sich anch einem Boxenstopp wieder auf die Honda RC213V von Marc Márquez, um seinen 22. und letzten Platz hinter sich zu lassen. Seine beste Rundenzeit lag immer noch bei 1:59,193 min.



In den letzten Minuten sauste Nakagamit der LCR-Honda auf Platz 1 mit 1:57,353 min vor Joan Mir, Pol Espargaró, Binder und Zarco. Bagnaia stürzte.



Brad Binders beste Zeit wurde wegen Überschreitung des «Track Limits» gestrichen, er fiel aus den Top-15 hinaus.

Ergebnis FP1 MotoGP, Brünn, 7. August

1. Nakagami, Honda, 1:57,353

2. Mir, Suzuki, + 0,011 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,039

4. Zarco, Ducati, + 0,107

5. Viñales, Yamaha, + 0,212

6. Dovizioso, Ducati, + 0,279

7. Petrucci, Ducati, + 0,285

8. Rossi, Yamaha, + 0,293

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,365

10. Crutchlow, Honda, + 0,400

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

12. Rins, Suzuki, + 0,470

13. Quartararo, Yamaha, + 0,478

14. Miller, Ducati, + 0,483

15. Bagnaia, Ducati, + 0,486

16. Binder, KTM, + 0,514

17. Oliveira, KTM, + 0,808

18. Alex Márquez, Honda, + 1,226

19. Rabat, Ducati, + 1,375

20. Smith, Aprilia, + 1,464

21. Lecuona, KTM, + 1,783

22. Bradl, Honda, + 1,840