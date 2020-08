Jack Miller (Ducati): «Holprig wie eine Crosspiste»

Nach Platz 10 am Freitag in Brünn beklagte sich Jack Miller aus dem Pramac-Ducati-Team über die miserablen Zustand der tschechischen Rennstrecke.

Jack Miller (25) schaffte in der Gesamtwertung aus FP1 und FP2 heute beim Brünn-GP mit der Pramac-Ducati den zehnten Platz. Teamkollege Pecco Bagnaia, in Jerez am 26. Juli mit Motorschaden auf Platz 2 ausgefallen, stürzte im FP1 und musste ins Spital zu weiteren Checks gebracht werden. Er konnte am FP2 nicht teilnehmen.

«Der Griplevel der Piste war heute sehr gering, wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß nicht, ob die Strecke für lange nicht benutzt worden ist und wo die Ursache liegt. Es hat sich außerdem bestätigt, dass der Belag sehr, sehr holprig geworden ist. Und was meine Performance betrifft, so müssen wir an unserem Bike die Traktion verbessern. Ich konnte zwar eine brauchbare Rundenzeit fahren, aber das gelang nur, weil ich einfach die Augen zugemacht und das Motorrad mit ziemlich viel Kraft zum Einlenken gebracht habe und es früh wieder aufgerichtet habe. Wir haben eine arbeitsreiche Nacht vor uns.»

«Wir sind von den Zeiten her nicht zu weit hinten», meinte der 25-jährige Australier. «Dabei fühle ich mich mit dem Gefährt unter mir bisher noch nicht zu 100 Prozent komfortabel. Wir müssen uns also gemeinsam mit den Jungs heute Abend etwas einlassen lassen und uns bemühen, die Probleme für den Samstag zu lösen.»

Miller sucht mehr Grip am Hinterrad. Und es stellte sich die Frage, ob der neue «ride height adjuster» von Ducati diesmal keine wertvollen Dienste leistete.

«Das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, die Piste hat viele Bodenwellen. Ich glaube, mein Hauptproblem war das Federbein-Set-up. Ich habe an einigen Stellen ein arg störendes Pumping gespürt. Zum Beispiel in Turn 12, bevor es vor dem Ziel unten in der Senke den ‚horsepower hill‘ raufgeht. Ich muss dort fast aufstehen wie bei einem Motocross-Bike, um all die Bodenwellen wegdrücken zu können.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922