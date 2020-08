Pecco Bagnaia: Erfolgreich am Schienbein operiert

Das Pramac Ducati Team teilte am Samstagabend mit, dass Pecco Bagnaia nach dem folgenschweren Sturz in der ersten Trainings-Session zum Tschechien-GP 2020 bereits am Schienbein operiert worden ist.

Im FP1 von Brünn war Francesco «Pecco» Bagnaia am Freitag ins Kiesbett geflogen, am Samstagvormittag war er schon wieder in Italien, wo er von einem Ärzteteam um Dr. Pascarella im Krankenhaus «Umberto I» von Ancona erfolgreich operiert wurde: Beim Eingriff wurde die Fraktur am rechten Schienbein mit einer Platte fixiert.



Übrigens: Dr. Pascarella hatte 2017 auch Valentino Rossi operiert.

Voraussichtlich am Montag soll der 23-jährige Italiener das Krankenhaus verlassen können, um umgehend mit der Physiotherapie zu beginnen. Als Ziel gab sein Pramac Ducati Team nun ein Comeback in Misano im September aus. Zunächst war noch vom Steiermark-GP in Spielberg die Rede gewesen.

Beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring in einer Woche wird Ducati-Testfahrer Michele Pirro als Ersatz für den Moto2-Weltmeister von 2018 einspringen.