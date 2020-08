Maverick Viñales (Yamaha/5.): «Das war mein Fehler»

Weil er die runterlaufende Uhr falsch einschätzte, vermasselte sich Maverick Viñales eine bessere Ausgangslage für den dritten MotoGP-Lauf. Er startet in Brünn von Platz 5 und will so früh wie möglich vorne aufkreuzen.

Was hat das halbe Moto2-Fahrerfeld und Maverick Viñales offensichtlich gemeinsam? Ein Problem damit, die Uhr richtig einzuschätzen. Sowohl die Piloten der kleineren Klasse als auch der WM-Zweite verpassten den richtigen Zeitpunkt, um zwei schnelle Runden in der Qualifikation zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Brünn richtig zu timen und hinzulegen. Viñales gibt sich dabei aber sehr selbstkritisch: «Es war mein Fehler. Ich wollte zwei Mal rausfahren. Das Team hat mir ein gutes Paket zur Verfügung gestellt, aber ich habe es falsch eingeschätzt und deswegen blieb mir keine Zeit mehr.»

Deswegen startet der spanische Yamaha-Pilot vom fünften Platz. «Das ist eine gute Ausgangslage», findet Viñales. «Das Rennen wird kompliziert, aber ich fühle mich gut.» Wie schon in Jerez sind die Reifen auch in Brünn eines der bestimmenden Themen des Wochenendes – zumindest für die Mehrheit des MotoGP-Zirkus. Für Viñales hingegen nicht: «Vor zwei Jahren habe ich mir vorgenommen, über die Reifen nicht mehr zu reden. Die Situation ist, wie sie ist und die Reifen sind in Ordnung. Wir müssen nur schauen, welcher Weg richtig ist.»

Hinter den Marken-Kollegen Fabio Quartararo (P2) und Franco Morbidelli (P3) ist Viñales in der Startaufstellung nur die Nummer 3 der Yamaha-Flotte. Schon nach dem dritten Freien Training hatte der 25-Jährige darüber geklagt, dass er noch nicht das richtige Gefühl entwickelt habe. Mit jeder Runde werde das aber besser, meint Viñales, der zum Auftakt zwei Mal Zweiter wurde: «Wir haben immer noch Ausbrüche mit dem Hinterreifen. Wir müssen noch verstehen, woran das liegt.»

Der Optimismus ist aber weiterhin vorhanden: «Wir gehen mit einer positiven Einstellung ins Rennen und wollen so früh wie möglich ganz vorne sein.» Das wäre auch wichtig, um WM-Leader Quartararo nicht noch weiter enteilen zu lassen in der Gesamtwertung. Aktuell beträgt der Rückstand zehn Punkte.

Das Rennen am Sonntag auf dem Masaryk Ring beginnt um 14 Uhr und Viñales gehört neben Morbidelli, dem er eine ganze Menge zutraut, und Quartararo zum engen Favoritenkreis.

Brünn-GP, MotoGP, Q2:

1. Zarco, Ducati, 1:55,687 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:55,990

3. Morbidelli, Yamaha, 1:55,998

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:56,074

5. Viñales, Yamaha, 1:56,131

6. Pol Espargaró, KTM, 1:56,142

7. Binder, KTM, 1:56,299

8. Petrucci, Ducati, 1:56,454

9. Mir, Suzuki, 1:56,512

10. Rossi, Yamaha, 1:56,515

11. Rins, Suzuki, 1:56,571

12. Crutchlow, Honda, 1:56,797



Die weitere Startaufstellung:

13. Oliveira, KTM, 1:56,328

14. Miller, Ducati, 1:56,352

15. Rabat, Ducati, 1:56,695

16. Lecuona, KTM, 1:56,764

17. Nakagami, Honda, 1:56,822

18. Dovizioso, Ducati, 1:57,034

19. Smith, Aprilia, 1:57,438

20. Bradl, Honda, 1:57,573

21. Alex Márquez, Honda, 1:57,606