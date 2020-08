Brünn: Überraschungs-Pole für Zarco auf 2019er-Ducati

Während die Werks-Ducati in Brünn straucheln, steht Esponsorama-Mann Johann Zarco am Sonntag auf Pole-Position. WM-Leader Fabio Quartararo ist trotz einen Sturzes auf Platz 2, Pol Espargaró hatte Pech.

Alex Rins (Suzuki) und Brad Binder (KTM) schnappten sich im Q1 die letzten verbliebenen Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session des Brünn-GP und gesellten sich damit zu den Top-10 aus den drei freien Trainings-Sessions.

Die erste Richtzeit in der entscheidenden zweiten Qualifying-Session setzte Red Bull-KTM-Star Pol Espargaró in 1:56,142 min, allerdings sorgte dann der WM-Leader Fabio Quartararo in 1:55,990 min für eine neue Bestzeit. Damit blieb der Petronas-Yamaha-Star als Erster an diesem Wochenende unter der Marke von 1:56 min. Bemerkenswert: Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró fuhr dicht hinter Quartararo die drittschnellste Zeit.

Aleix Espargaró blieb Quartararo auch im nächsten Umlauf dicht auf den Fersen und kam bis auf 0,084 sec an die vorläufige Pole-Zeit des Franzosen heran. Damit verdrängte er seinen Bruder Pol von Platz 2. Dabei hatte die Q2-Session für den Aprilia-Werksfahrer noch mit einem Missgeschick begonnen, als der Motor seiner RS-GP20 noch in der Boxenausfahrt ausging.

Der Stand zur Halbzeit der 15-minütigen Session: Quartararo, Aleix Espargaró, Pol Espargaró, Viñales, Morbidelli, Rossi, Crutchlow, Petrucci, Zarco, Mir und Binder.

Fünf Minuten vor Schluss setzte Maverick Viñales zwei absolute Sektorbestzeiten, am Ende der Runde reichte es aber nur für Platz 3 (+ 0,141 sec). Nach einem Boxenstopp kam der Spanier dann zu spät wieder auf die Strecke, um noch einen Angriff zu starten.

Rins, zuvor noch ohne Zeit im Q2, schob sich auf Platz 6 nach vorne (+ 0,682 sec).

Eine Minute vor Schluss stürzte Cal Crutchlow in Kurve 9 – und Johann Zarco stürmte auf der GP19 in den Esponsorama-Farben auf Platz 1! Pol Espargaró kam bis auf 0,092 sec an seinen letztjährigen Teamkollegen heran und schob sich auf Platz 2. Allerdings wurde seine Runde wieder gestrichen, weil er sich trotz gelber Flagge verbessert hatte.

Quartararo war damit wieder auf Platz 2 – und stürzte bei seinem letzten Versuch noch in Kurve 13. Die erste Startreihe komplettiert Franco Morbidelli.

Brünn-GP, MotoGP, Q2:

1. Zarco, Ducati, 1:55,687 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:55,990

3. Morbidelli, Yamaha, 1:55,998

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:56,074

5. Viñales, Yamaha, 1:56,131

6. Pol Espargaró, KTM, 1:56,142

7. Binder, KTM, 1:56,299

8. Petrucci, Ducati, 1:56,454

9. Mir, Suzuki, 1:56,512

10. Rossi, Yamaha, 1:56,515

11. Rins, Suzuki, 1:56,571

12. Crutchlow, Honda, 1:56,797



Die weitere Startaufstellung:

13. Oliveira, KTM, 1:56,328

14. Miller, Ducati, 1:56,352

15. Rabat, Ducati, 1:56,695

16. Lecuona, KTM, 1:56,764

17. Nakagami, Honda, 1:56,822

18. Dovizioso, Ducati, 1:57,034

19. Smith, Aprilia, 1:57,438

20. Bradl, Honda, 1:57,573

21. Alex Márquez, Honda, 1:57,606