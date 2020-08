Tex Geissler (KTM): «Brad Binder spinnt!»

Bei Red Bull-KTM staunt der erfahrene Data-Recording-Ingenieur Manfred «Tex» Geissler über den furchtlosen und eiskalten MotoGP-Rookie Brad Binder.

Ab Freitag steigt auf dem Red Bull-Ring in Spielberg das erste von zwei MotoGP-Wochenende mit strengen Corona-Regeln. Und plötzlich ist KTM dank der Gala von Brad Binder auf dem Masarykring in Brünn mitten im Pool der Mitfavoriten. Im Lager der Orangen gibt es nur Staunen über die Performance des Südafrikaners.

«Der Binder spinnt ja», bemerkt KTM-Elektronik-Spezialist Manfred «Tex» Geissler (49) mit einem Augenzwinkern. «Er setzt uns jetzt alle unter Druck. Er hätte ja auch zunächst mal Top-3 oder Top-5 fahren können. Dann gewinnt er gleich...»

Der Bayer aus Altenmarkt Chiemgau lobt den mittlerweile 25-jährigen Blondschopf aus Potchefstroom in den höchsten Tönen. In der Moto3- und der Moto2-Klasse hat sich Binder den Beinamen «Brad Attack» zu eigen gemacht für seine furchtlosen Zweikämpfe, in denen er auch eine gewisse Härte nicht scheut.

Der Ex-GP-Fahrer Geissler schwärmt: «Brad Binder ist so unbeschreiblich cool! Er hat auch keine Allüren, er ist völlig normal und zugänglich. Er ist ein echtes Juwel und es ist gut, dass er noch länger bei KTM bleibt.»

Dennoch war der Beginn nicht einfach, erinnert sich Geissler. «In Jerez beim Test im November war er Letzter. Brad hat schon etwas Zeit gebraucht. Aber jetzt sagt er, dass ist sein Bike. Er hat seine Position auf der KTM gefunden und wir haben natürlich auch mit dem Motorrad einen Sprung gemacht. Es taugt ihm so richtig.»

Von Binder gab es auch kaum Beschwerden über die unfahrbare Rumpelpiste von Brünn, wie sie von Assen wie Rossi, Zarco, Miller oder Dovizioso zu hören waren. «Brad hat keine Vorbelastung, wenn man so will. Er kennt keine Yamaha oder Ducati», gibt Geissler zu bedenken. «Er kennt kein anderes Bike und hat sich daher auch nie richtig über das Fahrverhalten beschwert.»

Ergebnis Brünn-GP, MotoGP, 9. August:

1. Binder, KTM, 41:38,764 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 5,266 sec

3. Zarco, Ducati, + 6,470

4. Rins, Suzuki, + 6,609

5. Rossi, Yamaha, + 7,517

6. Oliveira, KTM, + 7,969

7. Quartararo, Yamaha, + 11,827

8. Nakagami, Honda, + 12,862

9. Miller, Ducati, + 15,013

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,087

11. Dovizioso, Ducati, + 16,455

12. Petrucci, Ducati, + 18,506

13. Crutchlow, Honda, + 18,736

14. Viñales, Yamaha, + 19,720

15. Alex Márquez, Honda, + 24,597

16. Rabat, Ducati, + 29,004

17. Smith, Aprilia, + 32,290

18. Bradl, Honda, + 55,977

WM-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1.Quartararo, 59 Punkte. 2. Viñales 42. 3. Morbidelli 31. 4. Dovizioso 31. 5. Binder 28. 6. Zarco 28. 7. Rossi 27. 8. Nakagami 27. 9. Miller 20. 10. Rins 19. 11. Pol Espargaró 19. 12. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 13. 14. Mir 11. 15. Petrucci 11. 16. Bagnaia 9. 17. Rabat 7. 18. Aleix Espargaró 6. 19. Crutchlow 6. 20. Smith 5.

Konstrukteurs-WM nach 3 von 14 Rennen:

1. Yamaha 70. 2. KTM 44. 3. Ducati 42. 4. Honda 27. 5. Suzuki 24. 6. Aprilia 11.