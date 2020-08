«Sport und Talk» auf ServusTV: Schmerzen im Sport

Schmerzen gehören für viele Sportler zum Alltag. Unter anderen die MotoGP-Piloten Alex Marquez und Jack Miller erzählen bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» Montagnacht auf ServusTV, wie sie diese ausblenden.

Der Husarenritt von Brad Binder in Brünn löste in der österreichischen MotoGP-Community pure Euphorie aus. Am Sonntag legte der Südafrikaner mit Platz 4 in Spielberg nach, seine KTM-Kollegen Pol Espargaro und Miguel Oliveira präsentierten sich bis zu ihrer Kollision ebenfalls sehr stark. Jeder von ihnen will im Kampf um die Nummer 1 im Mattighofner Rennstall vorne liegen.

Alex Marquez verfolgt ganz andere Ziele: Der Bruder und Honda-Teamkollege von Weltmeister Marc ist in der Königsklasse noch nicht richtig ins Rollen gekommen.



Nur drei Tage nach seiner Oberarmoperation wollte es Marc Márquez wissen. Doch musste der Serienweltmeister sein Blitzcomeback in Jerez abbrechen, nach einem zweiten Eingriff wird ein längerer Ausfall befürchtet. Das Beispiel zeigt, wie sehr Ehrgeiz und die Liebe zum Sport Athleten dazu bringen, Schmerzen und ärztliche Ratschläge zu ignorieren. Wo hört Durchbeißen auf? Und wo fängt das Spiel mit der Gesundheit an?

Rennfahrer und Experten erörtern dieses Thema am Montagabend in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» auf ServusTV. In Deutschland und der Schweiz ab 23.15 Uhr, in Österreich ab 21.10 Uhr.

Moderation: Christian Brugger



Die Gäste:



Álex Márquez (Repsol Honda)

Jack Miller (Alma Pramac Ducati)

Heinz Kinigadner (zweifacher Motocross-Weltmeister, KTM-Sportmanager)

Alex Hofmann (ServusTV-MotoGP-Experte)

Christof Innerhofer (Super-G-Weltmeister 2011)

Franz Schiemer (187 Bundesliga-Spiele, Co-Trainer Red Bull Salzburg)