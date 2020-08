Horror-Crash in Spielberg: Rossi brauchte alles Glück

In der neunten Runde des MotoGP-Rennens in Spielberg fuhr Franco Morbidelli Johann Zarco aufs Hinterrad. Die herumfliegenden Motorräder haben nur mit viel Glück keinen der anderen Piloten erwischt.

Dramatische Szene auf dem Red Bull Ring in Spielberg: Franco Morbidelli fuhr bei Vollgas auf der Geraden vor Kurve 3 Johann Zarco aufs Hinterrad, die herumfliegenden Bikes verletzten in der anschließenden 90-Grad-Kurve wie durch ein Wunder keinen der Gegner.



Das Rennen wurde abgebrochen und wird für 20 Runden neu gestartet.

So lief das Rennen:

Start: Jack Miller hängt Polesetter Maverick Vinales auf dem Weg zur ersten Kurve ab und geht in Führung. Andrea Dovizioso bremst Vinales in der zweiten Kurve aus, auch Pol Espargaro und Joan Mir gehen am Yamaha-Ass vorbei.



2. Runde: Miller vor Dovizioso, Pol Espargaro, Mir, Vinales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Miguel Oliveira und Johann Zarco. Brünn-Sieger Brad Binder ist 12., Stefan Bradl 18.



4. Runde: Vinales fällt nach einem missglückten Manöver gegen Mir von Platz 5 auf 6 zurück, Quartararo ist der Profiteur. Pol Espargaro überholt Dovizioso und ist Zweiter. Rossi weiterhin 9., Bradl fällt auf 19 zurück.



5. Runde: Auch Mir geht an Dovi vorbei und ist jetzt hinter Miller und Pol Espargaro Dritter. Rossi überholt Morbidelli und ist Achter.



6. Runde: Pol Espargaro übernimmt die Führung vor Miller, Mir, Dovi, Oliveira, Vinales, Rossi, Morbidelli, Zarco und Binder. Quartararo verbremst sich vor Kurve 4, muss durch den Kies und fällt auf den letzten Platz zurück!



7. Runde: Pol Espargaro, Miller, Dovizioso und Mir liegen eine halbe Sekunde vor Oliveira, dahinter klafft eine Lücke von 1,3 sec bis zu Vinales auf Platz 6. Dem Spanier klebt Rossi am Hinterrad.



8. Runde: Dovizioso überholt Miller und ist Zweiter. Zum führenden Espargaro fehlen ihm 0,4 sec.



9. Runde: Morbidelli fährt Zarco an der schnellsten Stelle der Strecke aufs Hinterrad, mit viel Glück erwischen die herumfliegenden, total zerstörten Motorräder keine anderen Fahrer. Rossi und Vinales werden nur um Zentimeter verfehlt. Zarco scheint unverletzt, Morbidelli muss auf einer Bahre abtransportiert werden. Das Rennen wird abgebrochen.