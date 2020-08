Iker Lecuona: «Jeder weiß, dass das passieren kann»

KTM-Youngster Iker Lecuona brauste auf dem Red Bull Ring in Spielberg zum ersten Mal in einem MotoGP-Rennen in die Punkte und schaffte als Neunter ein respektables Ergebnis.

Der Spanier Iker Lecuona eroberte in Spielberg nicht nur seine ersten WM-Punkte in der Königsklasse, mit Platz 9 lieferte er auch gleich ein Top-10-Ergebnis ab. Für den 20-Jährigen aus dem Team Red Bull KTM Tech 3 ein schöner Erfolg in seinem erst fünften MotoGP-Rennen.

«Jetzt zahlt sich die Arbeit mit dem Team aus», freute sich Lecuona. «Sie haben mir sehr dabei geholfen, dass ich auf dem Motorrad entspannter bin und meinen Stil fahren kann. Ich habe auch am vergangenen Wochenende viel gelernt und mich deutlich verbessert. Ich hatte eine gute Pace, konnte einige Fahrer überholen und Fabio Quartararo das ganze Rennen folgen. So will ich am kommenden Wochenende im zweiten Rennen weitermachen.»

Der Crash von Franco Morbidelli und Johann Zarco ging auch an Lecuona nicht spurlos vorbei. «Als ich ihre Bikes sah, war das furchteinflößend», meinte der Mann aus Valencia. «Wenn du in der Box sitzt, dann hast du diese Bilder im Kopf. Letztlich ist das aber mein Beruf, jeder weiß, dass so etwas passieren kann. Wir hatten Glück, dass niemand verletzt wurde. Das ist das Wichtigste.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, 16. August:

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Joan Mir, Suzuki, +1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, +1,549

4. Brad Binder, KTM, +5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, +5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, +6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati, +12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +12,534

9. Iker Lecuona, KTM, +14,117

10. Maverick Vinales, Yamaha, +15,276

11. Aleix Espargaro, Aprilia, +17,772

12. Michele Pirro, Ducati, +23,271

13. Bradley Smith, Aprilia, +24,868

14. Alex Marquez, Honda, +24,943

15. Cal Crutchlow, Honda, +27,435

16. Tito Rabat, Ducati, +28,502

17. Stefan Bradl, Honda, +28,609

WM-Stand nach 4 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28. 11. Petrucci 20. 12. Rins 19. 13. Pol Espargaró 19. 14. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 11. 17. Bagnaia 9. 18. Smith 8. 19. Lecuona 7. 20. 17. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.