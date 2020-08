Steiermark-GP: Zeitplan für nächstes MotoGP-Spektakel

Der Red Bull Ring von Spielberg erlebt das zweite Doppel-Event der verkürzten MotoGP-Saison 2020: Fällt die Ducati-Hochburg oder können Andrea Dovizioso und Co. am Sonntag nachlegen?

Andrea Dovizioso sorgte an einem ereignisreichen ersten Rennwochenende in Spielberg dafür, dass Ducati die beeindruckende Siegesserie auf dem Red Bull Ring weiter ausbaute. Damit schob sich der Vizeweltmeister der vergangenen drei Jahre elf Punkte hinter Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) gleichzeitig auf WM-Rang 2 nach vorne. Dahinter folgen Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und Sensations-Rookie Brad Binder (Red Bull KTM).

Seit die MotoGP-WM 2016 nach Österreich zurückkehrte, trugen sich mit Andrea Iannone (2016), Jorge Lorenzo (2018) und Dovizioso (2017, 2019, 2020) ausschließlich die Roten aus Borgo Panigale in die Siegerlisten ein. Nun stellt sich die Frage: Bleibt das auch beim ersten Doppel-Event auf dem 4,3 km langen Highspeed-Kurs mit seinen drei Links- und sieben Rechtskurven so? Denn bereits an diesem Wochenende findet der «2020 BMW M Grand Prix of Styria» statt. Ein Triumph beim Steiermark-GP lohnt sich übrigens doppelt, denn der MotoGP-Sieger wird vom Titelsponsor mit einem neuen BMW M4 geehrt.

Auch die Fans dürfen sich auf den zweiten Grand Prix in Österreich freuen: Sie dürfen zwar weiter nicht an die Strecke, der «Virtual Green Carpet» wird zumindest einigen aber die Chance dazu geben, virtuell mit den Zweirad-Stars zu interagieren. Am Donnerstag beantworten die MotoGP-Asse von 12.20 bis 14.15 Uhr Fragen, am Freitag (16.40 bis 17.35 Uhr und 18.00 bis 18.25 Uhr) nehmen sich die Fahrer aus den kleineren Klassen Zeit.

In der Moto2-WM geht Rossi-Bruder Luca Marini (Sky Racing Team VR46) als neuer WM-Leader in den Steiermark-GP, nachdem Enea Bastianini (Italtrans) am Sonntag gestürzt ist. Die Italiener trennen allerdings nur fünf Zähler. Voller Selbstvertrauen dürfte nach seinem ersten Moto2-Sieg Kalex-Pilot Jorge Martin aus dem Red Bull KTM Ajo Team sein. Gleiches gilt für Intact-GP-Fahrer Marcel Schrötter, der beim Österreich-GP als Dritter erstmals in dieser Saison auf dem Podest stand. Sein Teamkollege Tom Lüthi zeigte mit Platz 7 ebenfalls einen deutlichen Aufwärtstrend, während Dominique Aegerter auf der NTS als Zwölfter punktete.

In der kleinsten Klasse der Motorrad-WM untermauerte Albert Arenas beim Österreich-GP mit seinem dritten Saisonsieg im fünften Rennen seine WM-Führung. Der KTM-Pilot liegt nun schon 28 Punkte vor John McPhee und deren 30 vor Ai Ogura. Maximilian Kofler und Jason Dupasquier bekommen beim Steiermark-GP im Kampf um ihre ersten WM-Punkte eine neue Chance.

Der Zeitplan für den Steiermark-GP 2020:

Freitag, 21. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP1

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP1

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP1

11.50 – 12.20 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP1



13.15 – 13.55 Uhr: Moto3, FP2

14.10 – 14.55 Uhr: MotoGP, FP2

15.10 – 15.50 Uhr: Moto2, FP2

16.05 – 16:35 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, FP2

17.35 – 18.00 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup Qualifying



Samstag, 22. August

09.00 – 09.40 Uhr: Moto3, FP3

09.55 – 10.40 Uhr: MotoGP, FP3

10.55 – 11.35 Uhr: Moto2, FP3



12.35 – 12.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

13.00 – 13.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

13.30 – 14.00 Uhr: MotoGP, FP4

14.10 – 14.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

14.35 – 14.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2

15.10 – 15.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1

15.35 – 15.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

16.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 1 (17 Runden)



Sonntag, 23. August

08.40 – 09.00 Uhr: Moto3, Warm Up

09.10 – 09.30 Uhr: Moto2, Warm Up

09.40 – 10.00 Uhr: MotoGP, Warm Up



11.00 Uhr: Moto3, Rennen (23 Runden)

12.20 Uhr: Moto2, Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP, Rennen (28 Runden)

15.30 Uhr: Red Bull MotoGP Rookies Cup, Rennen 2 (17 Runden)