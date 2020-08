Alex Márquez (Honda/P 14): «Da machst du dir Sorgen»

Mit dem 14. Platz heimste Repsol-Honda-Pilot Alex Márquez zwar weitere WM-Zähler ein, doch auch der Spanier stand unter dem Eindruck des fürchterlichen Unfalls von Franco Morbidelli und Johann Zarco.

«Das waren furchtbare Bilder», zeigte sich Alex Márquez nach dem Zusammenstoß zwischen Johann Zarco (Esponsorama Ducati) und Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – die beiden Monster Energy Yamaha-Piloten Maverick Viñales und Valentino Rossi entgingen nur knapp der Katastrophe – erschüttert. «Immer wenn solche schlimmen Unfälle passieren, machst du dir natürlich Sorgen. Ich hoffe, beiden geht es den Umständen entsprechend gut.»

In seinem vierten Grand Prix in der Königsklasse landete Márquez zum vierten Mal in Folge in die Punkteränge, trotzdem war der MotoGP-Rookie nicht wirklich zufrieden. «Zwei weitere WM-Punkte sind zwar nicht übel, aber ich habe mir heute mehr erhofft. Ich bin gut ins Rennen gestartet, sodass ich rasch einige Plätze gutmachen konnte, aber dann gab es nach dem Unfall zwischen Johann und Franco die rote Flagge.»

«Beim Neustart war ich wieder stark, allerdings war das Gefühl mit den neuen Reifen nicht mehr so gut wie davor. Vor allem das Vorderrad hat ständig nach außen geschoben. Ich hatte echt Mühe mit meinen Gegnern mitzuhalten. In Jerez war ich im zweiten Rennen auch deutlich stärker, deshalb hoffe ich nächsten Sonntag auf ein besseres Ergebnis als dieses Mal», so Márquez, der nun an der 15. Stelle in der WM-Zwischenwertung liegt.

Ergebnis MotoGP Spielberg:

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Joan Mir, Suzuki, +1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, +1,549

4. Brad Binder, KTM, +5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, +5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, +6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati, +12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +12,534

9. Iker Lecuona, KTM, +14,117

10. Maverick Vinales, Yamaha, +15,276

11. Aleix Espargaro, Aprilia, +17,772

12. Michele Pirro, Ducati, +23,271

13. Bradley Smith, Aprilia, +24,868

14. Alex Marquez, Honda, +24,943

15. Cal Crutchlow, Honda, +27,435

16. Tito Rabat, Ducati, +28,502

17. Stefan Bradl, Honda, +28,609

WM-Stand nach 4 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28. 11. Petrucci 20. 12. Rins 19. 13. Pol Espargaró 19. 14. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 11. 17. Bagnaia 9. 18. Smith 8. 19. Lecuona 7. 20. 17. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 4 von 14 Rennen:

1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.