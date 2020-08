Platz 19: Bradley Smith redet von «gutem Wochenende»

Aprilia-Pilot Bradley Smith handelte sich im Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring doppelt so viel Rückstand ein wie MotoGP-Teamkollege Aleix Espargaro. «Wir hatten keinen neuen, weichen Hinterreifen mehr», sagte er.

Acht Punkte hat Aprilia-Ersatzfahrer Bradley Smith nach fünf Rennen auf dem Konto, in Spielberg ging er am Sonntag als 19. leer aus. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll», war der Engländer ungewohnt wortkarg. «Die Bedingungen taten mir keinen Gefallen. Ich versuchte bei den heißen Bedingungen das ganze Wochenende, das Motorrad fahrbarer zu machen, es war recht rutschig. Das zweite Rennen war wie ein Qualifying – und wir hatten keinen neuen, weichen Hinterreifen mehr. 90 Prozent unserer Mitbewerber hatte einen neuen Reifen.»

Smith kam als 19. und mit 12,732 sec Rückstand auf Sieger Miguel Oliveira (KTM) ins Ziel – doppelt so viel wie Teamkollege Aleix Espargaro auf Platz 12. Trotzdem sagte er: «Ich bin zufrieden mit dem Wochenende, ich war konkurrenzfähiger. Wir haben im Rennen aber auch gesehen, dass es nach wie vor Dinge gibt, an denen wir arbeiten müssen. Bei unserem Heim-GP in Misano wollen wir eine gute Show zeigen. Ich habe dort bereits einige Tage getestet, das sollte uns zu Beginn einen kleinen Vorteil verschaffen. Diese Woche sind wir mit dem Testteam dort, um zu lernen und uns zu verbessern. Misano ist mehr Stop-and-Go als Spielberg, historisch gesehen ist das keine schlechte Strecke für uns.»

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,316 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +0,540

4. Joan Mir, Suzuki, +0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, +1,414

6. Alex Rins, Suzuki, +1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, +1,864

8. Brad Binder, KTM, +4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, +4,517

10. Iker Lecuona, KTM, +5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, +5,918

12. Aleix Espargaro, Aprilia, +6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +7,406

14. Johann Zarco, Ducati, +7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +10,191

16. Alex Marquez, Honda, +10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, +11,447

18. Stefan Bradl, Honda, +11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, +12,732

20. Michele Pirro, Ducati, +14,349

21. Tito Rabat, Ducati, +14,548

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.