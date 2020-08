Spielberg-GP: Miguel Oliveira sorgt für KTM-Sensation

Das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg wurde nach einem erschreckenden Unfall von Maverick Vinales abgebrochen. Im Neustart über zwölf Runden sahen wir eine atemraubende letzte Runde.

Seit dem MotoGP-Debüt 2016 fuhr der Sieger auf dem Red Bull Ring immer eine Ducati, fünfmal in Folge gewann der Hersteller aus Bologna. 0,316 sec haben gefehlt, dann hätte Jack Miller aus dem Pramac-Team für den sechsten Ducati-Erfolg gesorgt, doch die beiden KTM-Piloten Pol Espargaro und Miguel Oliveira boten ihm in der letzten Runde unfassbare Gegenwehr.



Der Fight ging bis zur letzten Kurve: Miller und KTM-Premieren-Polesetter Pol Espargaro trug es so weit nach außen, dass Oliveira innen durchschlüpfen und seinen ersten MotoGP-Sieg feiern konnte. Es ist auch der erste für das Team Tech3, nachdem es in 20 Jahren mit Yamaha nie geklappt hat, und der zweite für KTM, nach dem Triumph von Brad Binder in Brünn.

WM-Leader Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) kam nur als 13. ins Ziel, sein Vorsprung auf den zweiten Andrea Dovizioso (Ducati) beträgt nur noch drei Punkte.



Yamaha-Star Valentino Rossi strandete auf Platz 9; Teamkollege Maverick Vinales war nach dem Bremsversagen mit anschließendem Sturz im ersten Versuch beim Neustart nicht dabei.



Stefan Bradl, der sein drittes Rennen in dieser Saison im Honda-Werksteam als Ersatz für den verletzten Weltmeister Marc Marquez fuhr, kam als 18. ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Joan Mir geht mit einem überragenden Start in Führung, wird von Jack Miller aber wenig später überholt. Pol Espargaro ist Dritter, es folgen Miguel Oliveira, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami, Alex Rins, Valentino Rossi und Iker Lecuona in den Top-10. WM-Leader Fabio Quartararo ist 14., Stefan Bradl 19.



2. Runde: Miller liegt eine halbe Sekunde vor Mir und eine weitere halbe vor Pol Espargaro.



4. Runde: Die Top-7 liegen innerhalb 2 sec, das sind Miller, Mir, Pol Espargaro, Oliveira, Dovi und Nakagami.



5. Runde: Pol Espargaro übernimmt von Mir Platz 2, Miller ist 0,3 sec voraus.



6. Runde: Oliveira überholt Mir und ist Dritter.



7. Runde: Miller, Pol Espargaro, Oliveira, Mir, Dovi, Binder und Nakagami innerhalb 1,7 sec. Rossi ist 9., Quartararo 13. und Bradl 18.



8. Runde: Pol Espargaro übernimmt von Miller die Führung, Binder verbremst sich Ende der Start-Ziel-Geraden und ist damit aus dem Podiumsrennen. Dovi bemüht sich, den Anschluss an die Top-3 zu halten.



10. Runde: Pol Espargaro, Miller und Oliveira liegen 0,6 sec vor Dovi und Mir. Nur noch diese fünf kommen für die Podestplätze in Frage.



Letzte Runde: Miller und Pol Espargaro wechseln sich an der Spitze mehrfach ab. In der letzten Kurve drückt Miller Espargaro etwas nach außen, sodass Oliveira innen durchschlüpfen und sein erstes MotoGP-Rennen gewinnen kann.

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,316 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +0,540

4. Joan Mir, Suzuki, +0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, +1,414

6. Alex Rins, Suzuki, +1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, +1,864

8. Brad Binder, KTM, +4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, +4,517

10. Iker Lecuona, KTM, +5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, +5,918

12. Aleix Espargaro, Aprilia, +6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +7,406

14. Johann Zarco, Ducati, +7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +10,191

16. Alex Marquez, Honda, +10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, +11,447

18. Stefan Bradl, Honda, +11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, +12,732

20. Michele Pirro, Ducati, +14,349

21. Tito Rabat, Ducati, +14,548

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 5 von 14 Rennen:

1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.