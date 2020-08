MotoGP: Bremsversagen – Vinales’ Yamaha fackelt ab

Suzuki-Werksfahrer Joan Mir führte das MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit 2,4 sec Vorsprung an, als das Rennen nach einem erschreckenden Unfall von Maverick Vinales abgebrochen wurde.

Wie schon im ersten MotoGP-Rennen in Spielberg am vergangenen Sonntag, musste nach einem Unfall abgebrochen und neu gestartet werden. Die Yamaha von Maverick Vinales zeigte am Ende der Geraden keine Bremswirkung, der Spanier sprang bei über 200 km/h ab! Die M1 schlug mit voller Wucht in den Airfences ein und ging in Flammen auf.



Als Startaufstellung für den Neustart über zwölf Runden dient der Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs.

So lief das Rennen:



Start: Polesetter Pol Espargaro wird am Start von Joan Mir überrumpelt, Jack Miller und Takaaki Nakagami gehen wenig später auch am Spanier vorbei. WM-Leader Fabio Quartararo fällt von Startplatz 9 auf 11 zurück, Valentino Rossi hat sich von 14 auf 9 verbessert, Stefan Bradl ist 20.



2. Runde: Miller führt vor Mir, Nakagami, Pol Espargarao, Alex Rins, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Miguel Oliveira, Rossi und Brad Binder in den Top-10. Quartararo fällt nach einem Verbremser auf Platz 14 zurück.



4. Runde: Nakagami überholt Mir, der Spanier kontert wenige Kurven später. Pol Espargaro ist Vierter.



5. Runde: Mir übernimmt von Miller die Führung, es folgen Nakagami, Pol Espargaro, Rins, Dovizioso, Vinales, Binder, Miguel Oliveira und Rossi.



7. Runde: Mir, Miller und Nakagami liegen eine Sekunde vor dem Duo Pol Espargaro und Rins. Hinter ihnen liegen Dovizioso, Vinales, Binder, Oliveira, Rossi und Iker Lecuona.



12. Runde: Mir liegt 0,7 sec vor Miller und Nakagami, die wiederum Pol Espargaro und Rins um knapp 2 sec abgehängt haben. Dovizioso, Sieger des ersten Spielberg-GP, führt als Sechster die dritte Gruppe an.



13. Runde: Dovi verliert Platz 6 an Binder, Oliveira klebt ihm am Hinterrad.



16. Runde: Nakagami überholt Miller und ist Zweiter, zum führenden Mir klafft eine Lücke von 2,3 sec.



17. Runde: Vinales springt wegen Bremsproblemen von seiner Yamaha ab, welche in die Airfences einschlägt und sofort Flammen fängt.



Das Rennen wird abgebrochen und über 12 Runden neu gestartet. Die Startaufstellung dafür: Mir, Nakagami, Miller, Pol Espargaro, Rins, Binder, Oliveira, Dovizioso, Lecuona, Quartararo, Rossi, Petrucci, Vinales, Crutchlow, Aleix Espargaro, Morbidelli, Zarco, Pirro, Smith, Rabat, Bradl.