Pit Beirer (KTM): «Ich glaub, wir sind bei der Musik»

Trotz zweier ärgerlicher Zusammenstösse von KTM-Fahrern in Jerez und Spielberg-1 machen die Österreicher die Gegner sprachlos. Die Erfolgssträhne wird sich wohl fortsetzen. Dani Pedrosa testet pausenlos weiter.

Red Bull KTM hat mit Brad Binder (Brünn) und Miguel Oliveira (Spielberg-2) zwei der letzten drei Grand Prix gewonnen. Und hätte das erste Rennen beim Österreich-GP nicht wegen des grauenhaften Unfalls von Zarco und Morbidelli abgebrochen werden müssen, hätte es sogar ein Hattrick werden können – denn Pol Espargaró hatte sich vom fünften Startlatz weg längst auf Platz 1 vorgekämpft. Nach dem Neustart fehlte ihm der Medium-Hinterreifen, außerdem konnten die durstigen Ducati nachgetankt werden – so konnten Dovizioso und Miller im Quali-Modus mit voller Power auftrumpfen, im ursprünglichen 28-Runden-Event ging das nicht.

Beim Steiermark-GP (70. MotoGP-Einsatz von KTM) stand erstmals eine KTM RC16 auf der Pole-Position, obwohl Pol Espargaró beim Re-Start am 16. August auch schon vom besten Startplatz weggebraust war. Und im Rennen wurden dann beim Heim-GP auf dem Red Bull Ring erstmals zwei KTM-Fahrer auf dem Podest bejubelt.

Es wirkt wie ein Märchen, wenn man sich jetzt die Schlagkraft von KTM vor Augen führt. Denn bei den Wintertests waren zwar immer wieder Achtungserfolge erzielt worden, aber es zeichnete sich keine Dominanz ab, auch weil mit Binder und Lecuona zwei Rookies im Aufgebot stehen.

Jetzt liegt Brad Binder in der Fahrer-WM an vierter Stelle, er führt die Rookie-of-the-Year-Wertung klar an. Iker Lecuona hat mit 20 Jahren bereits zwei Top-Ten-Ergebnisse eingefahren, obwohl er in der Moto2 nur zwei Podestplätze erobert hat und seine Verpflichtung von der Konkurrenz mit Kopfschütteln quittiert worden war.

Platz 3 in der Marken-WM (vor Suzuki und Honda) hat KTM vor dieser verrückten Saison auch niemand zugetraut, in der die drei 2020-Honda-Werksmaschinen in Spielberg in den letzten zwei Startreihen standen!

Die Konkurrenz der Österreicher macht sich längst nicht mehr über die einstigen Offroad-Spezialisten aus dem Innviertel lustig. Aber in den letzten Tagen war zu hören, KTM habe in Brünn und Spielberg von den exklusiven 2020-Testfahrten profitiert. Denn KTM testete im Mai mit Pedrosa und Pol Espargaró in Spielberg, dann übte Dani Pedrosa im Juli in Brünn und noch einmal in Spielberg.

Die Manager der gegnerischen Werke meinen, die Überlegenheit von KTM werde bald ein Ende finden, sobald auf Rennstrecken um die Wette gefahren wird, auf denen KTM keinen Testvorteil besitzt.

Da können die Gegner vielleicht noch lange warten. Denn in Misano hat Red Bull KTM im vergangen Juni mit der kompletten Vierer-Mannschaft getestet, außerdem stand Pol Espargaró dort schon 2019 sensationell auf dem zweiten Startplatz.

Und die Red-Bull-KTM-Truppe scheut auch weiter keine Kosten und Mühen, um die Vorteile der «concessions team»-Privilegien (zum Beispiel keine Einschränkung der Testtage) für den Rest der Saison auszunutzen.

«Wir testen, was geht», lautete die vielsagende Antwort von KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer auf die Frage von SPEEDWEEK.com, ob Dani Pedrosa und vielleicht sogar einzelne Stammfahrer in Barcelona-Catalunya und Aragón vor den kommenden Grand Prix testen werden. Zusatz: «Aber die Einzelheiten unseres Testprogramms würde ich gern für mich behalten.»

Pit Beirer setzt weiter auf unermüdliche Arbeit und Entwicklung. «Wir ernten jetzt die Früchte unserer Arbeit», hält er fest. «Ich glaub‘, wir sind jetzt echt bei der Musik», stapelt der KTM-Stratege tief.

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015

2. Jack Miller, Ducati, +0,316

3. Pol Espargaro, KTM, + 0,540

4. Joan Mir, Suzuki, + 0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, + 1,414

6. Alex Rins, Suzuki, + 1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,864

8. Brad Binder, KTM, + 4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 4,517

10. Iker Lecuona, KTM, + 5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, + 5,918

12. Aleix Espargaró, KTM, + 6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 7,406

14. Johann Zarco, Ducati, 7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, + 10,191

16. Alex Márquez, Honda, + 10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, + 11,447

18. Stefan Bradl, Honda, + 11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, + 12,732

20. Michele Pirro, Ducati, + 14,349

21. Tito Rabat, Ducati, + 14,458

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 5 von 14 Rennen:

1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.

Der restliche GP-Kalender 2020:

13. September: Misano

20. September: Misano

27. September: Catalunya-Barcelona

11. Oktober: Le Mans

18. Oktober: Aragón

25. Oktober: Aragón

08. November: Valencia

15. November: Valencia

22. November: Portimão