Johann Zarco weiß: «Das hätte ich nicht tun sollen»

Dass das MotoGP-Rennen in Spielberg nach dem Sturz von Maverick Vinales abgebrochen und neu gestartet wurde, spielte in die Hände des verletzten Johann Zarco. Statt aufzugeben, eroberte der Ducati-Pilot zwei WM-Punkte.

Für den Steiermark-GP hatte das MotoGP Stewards Panel Johann Zarco wegen seiner unverantwortlichen Fahrweise vom Sonntag davor und der Kollision mit Franco Morbidelli dazu verdonnert, das Rennen aus der Boxengasse in Angriff zu nehmen.



Als in der 17. Runde nach dem Sturz von Maverick Vinales abgebrochen wurde, hatte Zarco bereits fünf Gegner überholt und war 18. Von diesem Startplatz aus konnte sich der Franzose nach dem Neustart bis auf Platz 14 vorarbeiten und bekam dafür zwei WM-Punkte. Dabei hatte der 30-Jährige aus dem Team Esponsorama Ducati wegen einer Verletzung im rechten Handgelenk auf das komplette Training am Freitag verzichtet!

«Ich fragte mich schon im Warm-up, wie ich das Rennen überstehen soll», erzählte der zweifache Moto2-Weltmeister. «Ich wusste nicht, ob mein Arm länger als zehn Runden durchhält. Nach 15 Runden bekam ich Schmerzen, dann kamen die roten Flaggen heraus. Für meinen Arm war das gut, ich konnte mich etwas ausruhen. Nach dem zweiten Start merkte ich zwar, dass ich sehr schnell fahren kann, wenn ich aber in einer Gruppe bin, habe ich zu viele Schwächen. Wenn es mir gelingt diese auszumerzen, dann kann ich an der Spitze mithalten. Zwei Punkte statt nichts – so schlafe ich gut.»

Bis zum nächsten Rennen in Misano hat Zarco drei Wochen Zeit, sich physisch und psychisch von den Spielberg-Ereignissen zu erholen. «Ich habe im Rennen auf Schmerzmittel verzichtet, weil ich mein Handgelenk spüren wollte», bemerkte der WM-Zwölfte. «Wenn du nichts spürst, dann kann es passieren, dass du den Knochen so überstrapazierst, dass du die nächsten zwei Wochen darunter leidest und alles noch viel schlimmer machst. Ich habe nur eine Paracetamol gegen die Entzündung genommen. Diese Tabletten muss ich auch die kommenden Tage nehmen. Dazu werde ich mich ausruhen und trainieren – nur joggen, nicht Fahrrad fahren. Die letzten zwei Tage habe ich etwas getan, was ich nicht hätte tun sollen – würde ich wie ein Arzt denken.»

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015 min

2. Jack Miller, Ducati, +0,316 sec

3. Pol Espargaro, KTM, +0,540

4. Joan Mir, Suzuki, +0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, +1,414

6. Alex Rins, Suzuki, +1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, +1,864

8. Brad Binder, KTM, +4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, +4,517

10. Iker Lecuona, KTM, +5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, +5,918

12. Aleix Espargaro, Aprilia, +6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +7,406

14. Johann Zarco, Ducati, +7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +10,191

16. Alex Marquez, Honda, +10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, +11,447

18. Stefan Bradl, Honda, +11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, +12,732

20. Michele Pirro, Ducati, +14,349

21. Tito Rabat, Ducati, +14,548

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.