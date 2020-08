Jack Miller (Ducati): WM-Titel noch kein Thema

Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller belegt nach seinen beiden Podestplätzen von Spielberg den 3. WM-Zwischenrang. Über den WM-Titel mag er aber nicht sprechen, denn das brachte ihm beim letzten Mal kein Glück, wie er betont.

Jack Miller trennen nach dem Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring nur noch 14 Punkte von der WM-Spitze, die Petronas-Yamaha-Talent Fabio Quartararo belegt. Während der Franzose beim jüngsten Kräftemessen, dem Steiermark-GP, mit dem 13. Platz Vorlieb nehmen musste, durfte sich der Australier aus dem Pramac Ducati Team als Zweiter über seinen zweiten Podestplatz in Folge und den dritten Zwischenahn in der WM-Tabelle freuen.

Dennoch will der Australier noch nicht vom Titelkampf sprechen, denn das letzte Mal, als er das tat, musste er kurz darauf einen Sturz einstecken. Die Erinnerung an den Crash im Andalusien-GP, der nur einen Tag nach den Aussagen zum WM-Titelfight geschah, ist noch frisch. Der 25-Jährige gesteht: «Klar, mir fehlen nur 14 Punkte auf den Tabellenleader, aber beim letzten Mal, als ich sagte, dass ich in diesem Jahr um den Titel mitkämpfen könne, weil Marc Márquez ausfiel, stürzte ich in Jerez.»

«Deshalb schaue ich immer nur auf die nächsten Rennen und nicht auf die ganze Meisterschaft, ich habe meine Lektion diesbezüglich auf die harte Art und Weise gelernt», fügt Miller an, der sich über die jüngsten Erfolge auf dem Red Bull Ring freut: «Nachdem ich in Jerez den Crash hatte und in Brünn Probleme bekundete, konnten wir nun einige wichtige Punkte holen. In Österreich lieg es gut und es stehen noch einige grossartige Strecken auf dem WM-Programm, die ich geniessen werde. Mal schauen, wohin uns das führt.»

Zunächst stehen die beiden WM-Läufe in Misano auf dem Programm. Miller weiss: «Dort haben wir einen neuen Asphalt und die Ducati GP20 neigt dazu, besonders gut zu funktionieren, wenn das Grip-Niveau hoch ist. Wir müssen also das Beste aus den beiden anstehenden Rennen herausholen.»

MotoGP-Ergebnisse Steiermark-GP:

1. Miguel Oliveira, KTM, 12 Runden, 16:56,015

2. Jack Miller, Ducati, +0,316

3. Pol Espargaro, KTM, + 0,540

4. Joan Mir, Suzuki, + 0,641

5. Andrea Dovizioso, Ducati, + 1,414

6. Alex Rins, Suzuki, + 1,450

7. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,864

8. Brad Binder, KTM, + 4,150

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 4,517

10. Iker Lecuona, KTM, + 5,068

11. Danilo Petrucci, Ducati, + 5,918

12. Aleix Espargaró, KTM, + 6,411

13. Fabio Quartararo, Yamaha, + 7,406

14. Johann Zarco, Ducati, 7,454

15. Franco Morbidelli, Yamaha, + 10,191

16. Alex Márquez, Honda, + 10,524

17. Cal Crutchlow, Honda, + 11,447

18. Stefan Bradl, Honda, + 11,943

19. Bradley Smith, Aprilia, + 12,732

20. Michele Pirro, Ducati, + 14,349

21. Tito Rabat, Ducati, + 14,458

WM-Stand nach 5 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 70 Punkte. 2. Dovizioso 67. 3. Miller 56. 4. Binder 49. 5. Vinales 48. 6. Nakagami 46. 7. Rossi 45. 8. Mir 44. 9. Oliveira 43. 10. Pol Espargaró 35. 11. Morbidelli 32. 12. Zarco 30. 13. Rins 29. 14. Petrucci 25. 15. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 15. 17. Lecuona 13. 18. Bagnaia 9. 19. Smith 8. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 5 von 14 Rennen:

1. Yamaha 88. 2. Ducati 87. 3. KTM 82. 4. Suzuki 57. 5. Honda 46. 6. Aprilia 20.

Der restliche GP-Kalender 2020:

13. September: Misano

20.September: Misano

27. September: Catalunya-Barcelona

11.Oktober: Le Mans

18. Oktober: Aragón

25. Oktober: Aragón

08. November: Valencia

15. November: Valencia

22. November: Portimão