Fabio Quartararo (Rang 3): «Viñales ist sehr stark»

Petronas-Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo zeigte sich mit seiner Performance und dem Long-run sehr zufrieden und kündigt am Samstag für das MotoGP-Qualifying eine Attacke auf die Pole Position an.

Als Dritter mit nur 16 Tausendstelsekunden Rückstand war Fabio Quartararo am Freitag in Misano Adriatico der schnellste Yamaha-M1-Fahrer. Der Franzose wirkte sehr abgeklärt und verriet, dass er es bisher noch nicht wirklich auf eine echte Zeiten-Attacke ankommen hat lassen. «Ich habe mich großartig gefühlt heute. Ich wollte einen Longrun machen – es waren 16 Runden und alle im Bereich von 1:32er-Zeiten», berichtet Quartararo. «Unsere Pace über die Distanz ist gut, das ist am wichtigsten. Wir haben beim Setup einige Modifikation gemacht, es sind keine neuen Teile, nur Einstellungen. Ich habe mich besser am Bike gefühlt.»

Quartararo, dessen Petronas-Teamkollege Franco Morbidelli am Sonntag eine Klasse für sich war, kündigt an: «Ich freue mich schon sehr auf den Samstag. Wir haben heute eine Zeit-Attacke mit dem Medium-Reifen gestartet, dabei lief es gut. Ich denke, der Soft-Reifen hat noch etwas mehr Potenzial. Es ist gut, dass wir trotzdem nur eine Zehntelsekunde von der Spitze entfernt waren. Wir werden sehen, was wir noch finden werden.»

Seinen Markenkollegen Maverick Viñales aus dem Yamaha-Werksteam hat Quartararo bereits gut studiert. «Es sieht aus, als wäre Maverick sehr schnell über eine Runde. Er hat auch bei den Tests gezeigt, dass er noch was im Köcher hat über eine Runde. Natürlich werde ich alles geben. Ich will wieder um die Pole kämpfen. Ich fühle mich stärker als am vergangenen Wochenende. Die mehr als 100 Runden am Dienstag waren gut für mich. Den Long-run habe ich heute wirklich genossen.“

MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,183

7. Mir, Suzuki, + 0,298

8. Oliveira, KTM, + 0,337

9. Petrucci, Ducati, + 0,345

10. Zarco, Ducati, + 0,444

11. Bagnaia, Ducati, + 0,510

12. Dovizioso, Ducati, + 0,524

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,557

14. Lecuona, KTM, + 0,610

15. Rossi, Yamaha, + 0,635

16. Miller, Ducati, + 0,651

17. Alex Márquez, Honda, + 0,741

18. Rins, Suzuki, + 0,779

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

21. Bradl, Honda, + 1,756

Ergebnis MotoGP, FP2, Misano, 18.9.

1. Binder, KTM, 1:31,628

2. Nakagami, Honda, + 0,002

3. Quartararo, Yamaha, + 0,016

4. Viñales, Yamaha, + 0,041

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,071

6. Petrucci, Ducati, + 0,345

7. Oliveira, KTM, + 0,404

8. Zarco, Ducati, + 0,444

9. Mir, Suzuki, + 0,498

10. Bagnaia, Ducati, + 0,510

11. Lecuona, KTM, + 0,610

12. Rossi, Yamaha, + 0,635

13. Miller, Ducati, + 0,651

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,679

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,711

16. Alex Márquez, Honda, + 0,741

17. Rins, Suzuki, + 0,779

18. Dovizioso, Ducati, + 1,064

19. Rabat, Ducati, + 1,160

20. Smith, Aprilia, + 1,288

Ergebnis MotoGP, FP1, Misano, 18.9.

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,721 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,090 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,120

4. Mir, Suzuki, + 0,205

5. Oliveira, KTM, + 0,244

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Dovizioso, Ducati, + 0,431

8. Zarco, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,464

10. Bagnaia, Ducati, + 0,689

11. Petrucci, Ducati, + 0,714

12. Alex Márquez, Honda,+ 0,716

13. Viñales, Yamaha, + 0,868

14. Binder, KTM, + 0,890

15. Miller, Ducati, + 0,906

16. Rins, Suzuki, 0,913

17. Rossi, Yamaha, + 1,111

18. Smith, Aprilia + 1,380

19. Lecuona, KTM, + 1,462

20. Bradl, Honda, + 1,663

21. Rabat, Ducati, + 1,775