Warm-up: Quartararo vorne – 3. Rossi – 14. Dovizioso

Yamaha beherrschte auch das Warm-up zum Catalunya-GP in Montmeló. Valentino Rossi sicherte sich Platz 3. 22. Bradl. Achtung: Start heute erst um 15 Uhr.

Das Warm-up zum Catalunya-GP fand wie erwartet bei kühler Witterung statt, die Asphalttemperatur lag bei 22 Grad. Yamaha hatte im Qualifying mit Morbidelli (erste Pole seit der Moto2-Bestzeit in Sepang 2018), Quartararo und Rossi für ein «Lock-out» in der ersten Startreihe gesorgt, Viñales lauert an fünfter Position.

Im Warm-up lag Quartararo nach 7 von 20 Minuten mit 1:40,671 min an erster Stelle, dahinter Petrucci, Dovizioso, Rossi, Aleix Espargaró, Morbidelli, Viñales, Miller und Zarco.

Nach 12 Minuten hielt sich Fabio Quartararo mit 1:40,139 min an erster Position. 2. Rossi, + 0,201. 3. Morbdelli, 4. Crutchlow. 5. Mir. 6. Viñales. 7. Zarco. 8. Aleix Espargaró, + 0,512. 9. Nakagami. 10. Petrucci. 11. Binder. 12. Bagnaia.

«Der Soft-Hinterreifen arbeitet hier sehr gut, er gibt viel Grip auf der Reifenkante», sagte Michelin-Rennchef Piero Tarramasso. «In den letzten fünf bis sieben Rennrunden muss man diesen Reifen managen, dafür kann man damit nach dem Start gleich ans Limit gehen. Vorne wird die Wahl zwischen Soft und Medium fallen.»

Dann knatterte Quartararo nach einem Vorderrad-Rutscher ins Kiesbett, wo er am Schluss die M1-Yamaha noch umfallen ließ. Dann stürzte Brad Binder harmlos in Turn 4, eine Rechtskurve. Die meisten Fahrer klagten über zu wenig Temperatur im Vorderreifen.

Ergebnis Warm-up, 27.9.

1. Quartararo, 1:40,139 min

2. Nakagami, + 0,180 sec

3. Rossi, + 0,201

4. Morbideli, + 0,334

5. Crutchlow, + 0,348

6. Mir, + 0,387

7. Viñales, + 0,413

8. Zarco, + 0,433

9. Bagnaia, +0,458

10. Aleix Espargaró, + 0,512

11. Petrucci, + 0,556

12. Alex Márquez, + 0,556

13. Binder, + 0,561

14. Dovizioso, + 0,606

15. Oliveira, + 0,650

16. Miller, + 0,662

17. Pol Espargaró, + 0,691

18. Rins, + 0,749

19. Rabat, + 1,027

20. Lecuona, + 1,206

21. Smith, + 1,245

22. Bradl, Honda, + 1,423

Catalunya-GP, MotoGP, Q2:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:38,798 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:39,008

3. Rossi, Yamaha, 1:39,129

4. Miller, Ducati, 1:39,225

5. Viñales, Yamaha, 1:39,371

6. Zarco, Ducati, 1:39,378

7. Pol Espargaró, KTM, 1:39,495

8. Mir, Suzuki, 1:39,628

9. Petrucci, Ducati, 1:39,641

10. Binder, KTM, 1:39,659

11. Nakagami, Honda, 1:39,713

12. Oliveira, KTM, 1:40,188



Die weitere Startaufstellung:

13. Rins, Suzuki, 1:39,751

14. Bagnaia, Ducati, 1:39,777

15. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:39,973

16. Crutchlow, Honda, 1:39,988

17. Dovizioso, Ducati, 1:40,109

18. Alex Márquez, Honda, 1:40,164

19. Lecuona, KTM, 1:40,490

20. Bradl, Honda, 1:40,721

21. Smith, Aprilia, 1:40,838

22. Rabat, Ducati, 1:41,013

Fahrer-WM nach 7 von 14 Rennen:

1. Dovizioso 84 Punkte. 2. Quartararo 83. 3. Viñales 83. 4. Mir 80. 5. Morbidelli 64. 6. Miller 64. 7. Nakagami, 63. 8. Oliveira 59. 9. Rossi 58. 10. Pol Espargaró 57. 11. Binder 53. 12. Rins 44. 13. Zarco 36. 14. Petrucci 31. 15. Bagnaia 29. 16. Alex Márquez 24. 17. Aleix Espargaró 18. 18. Lecuona 15. 19. Smith 11. 20. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 7 von 14 Rennen:

1. Yamaha 138 Punkte. 2. Ducati 115. 3. KTM 104. 4. Suzuki 93. 5. Honda 63. 6. Aprilia 26.