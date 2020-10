Quartararo mit Motor Nr. 5 und Corona-Fall bei Yamaha

WM-Leader Fabio Quartararo hat für die letzten sechs Grand Prix keinen frischen Motor mehr. Und im Yamaha-MotoGP-Werksteam wird ein positiver Corona-Fall gemeldet. Von den Fahrern ist keiner betroffen.

Yamaha Motor Racing hat in der MotoGP-Saison 2020 mit Fabio Quartararo (2 Siege in Jerez, einer in Catalunya), Maverick Viñales (Misano-2) und Franco Morbidelli (Misano-1) bereits fünf GP-Siege errungen. Drei Fahrer liegen in der Tabelle nach 8 von 14 Rennen unter den Top-5. Quartararo hält sich vor dem Heim-GP in Le Mans acht Punkte vor dem Suzuki-Fahrer Joan Mir weiter an der Tabellenspitze.

Aber Yamaha hat auch schon drei Motorschäden bei Morbidelli, Rossi und Viñales beklagt, weil eine Lieferung von Ventilen schadhaft war. Deshalb wurde zeitweise die Drehzahl um 500/min gesenkt. Und sogar Fabio Quartartaro hat seit dem FP3 in Montmeló bereits den fünften und letzten Motor im Einsatz.

Wenn ein Yamaha-Fahrer einen zusätzlichen sechsten Motor einsetzen muss, wird ein Start aus der Boxengasse (5 sec nach dem Grünlicht am Grid) fällig oder ein Ride-through-Penalty im Rennen. Das können sich die Teams aussuchen.

Aber jetzt droht Yamaha weiteres Ungemach. Im Paddock des GP de France in Le Mans war heute am Nachmittag zu hören, es sei am Montag ein Mitglied des Yamaha-Werksteams (dort fahren Rossi und Viñales) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffene Person reiste nicht nach Frankreich, denn nur ein per E-Mail überliefertes negativer PCR-Testergebnis schaltet die Medical App der Dorna jeweils am Mittwoch auf Grün, nur dann wird der Zutritt zum Fahrerlager ermöglicht.

Die beiden Fahrer des Monster Yamaha Teams haben negative Tests abgeliefert. Sie waren deshalb heute schon bei den Pressegesprächen im Paddock dabei.

Bisher war in der «bubble» der MotoGP-WM (sie umfasst ca. 1300 Personen) erst ein Fall eines Dorna-TV-Kameramanns in Brünn publik geworden, dazu musste Moto2-Titelanwärter Jorge Martin aus dem Red Bull Ajo-KTM-Team wegen eines positiven Tests auf die beiden Rennen in Misano verzichten.

Ergebnisse MotoGP Catalunya/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 24 Runden in 40:33,176 min

2. Joan Mir (E), Suzuki, +0,928 sec

3. Alex Rins (E), Suzuki, +1,898

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +2,846

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +3,391

6. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +3,518

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, 3,671

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +6,117

9. Maverick Vinales (E), Yamaha, +13,607

10. Cal Crutchlow (GB), Honda, +14,483

11. Brad Binder (ZA), KTM, +14,927

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,647

13. Alex Marquez (E), Honda, +17,327

14. Iker Lecuona (E), KTM, +27,066

15. Tito Rabat (E), Ducati, +27,282

16. Bradley Smith (GB), Aprilia, +28,736

17. Stefan Bradl (D), Honda, +32,643

– Miguel Oliveira (P), KTM

– Valentino Rossi (I), Yamaha

– Pol Espargaro (E), KTM

– Johann Zarco (F), Ducati

– Andrea Dovizioso (I), Ducati

Fahrer-WM nach 8 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 108 Punkte. 2. Mir 100. 3. Viñales 90. 4. Dovizioso 84. 5. Morbidelli 77. 6. Miller 75. 7. Nakagami 72. 8. Rins 60. 9. Oliveira 59. 10. Binder 58. 11. Rossi 58. 12. Pol Espargaró 57. 13. Bagnaia 39. 14. Petrucci 39. 15. Zarco 36. 16. Alex Márquez 27. 17. Aleix Espargaró 22. 18. Lecuona 17. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Rabat 8. 22. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 163 Punkte. 2. Ducati 126. 3. Suzuki 113. 4. KTM 109. 5. Honda 72. 6. Aprilia 30.