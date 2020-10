Cal Crutchlow (Honda/5.): «Heute wenig Risiko»

LCR-Honda-Urgestein Cal Crutchlow zeigte am Freitag in Le Mans nach seinen Problemen eine ordentliche Leistung, musste sich aber hinter seinem Teamkollegen Taka Nakagami (3.) einreihen.

Der Brite Cal Crutchlow (34) verlor am Freitagnachmittag auf dem Circuit Bugatti knapp acht Zehntelsekunden auf seinen Kumpel Jack Miller. Die Zeit von 1:35,1 min brachte «Mad Dog» auf Rang 5 der kombinierten Zeitenliste. Nach den großen Problemen mit seinem Kahnbein und dem operierten Unterarm war dies für den Supersport-Weltmeister von 2009 ein guter Start in Frankreich. Insgesamt landeten gleich drei Honda-Fahrer in den Top-6.

Crutchlow fuhr am Nachmittag nur zehn Runden, insgesamt gab es zahlreiche Stürze. «Ich habe einen längeren Run gemacht mit acht fliegenden Runden, weil wir den Reifen am Samstag wieder verwenden wollen. Daher wollten wir nicht zu viele Runden damit abspulen. Ich war damit schnell genug, wollte nicht zu viel riskieren. Ich hätte auch schneller sein können, aber es gab Verkehr und ich habe selbst auch ein wenig herumgespielt. Ich habe mich dennoch recht gut gefühlt. Klar, wir sind noch drei Sekunden vom Speed in einem Rennen entfernt. Die Piste war aber nicht in gutem Zustand. Es war gesamt ein sehr ereignisreicher Tag.»

Zu seinem lädierten Arm sagte Crutchlow: «In der Früh war es nicht so gut. Am Nachmittag ging es dann besser als in der Früh. Es war auch in Barcelona so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist zudem eine harte Strecke für den Unterarm. Ich habe zwischen den Sessions immer Eis aufgelegt. Es ist noch Wjndflüssigkeit im Arm. Ich habe noch Schmerzen, daher versuchen wir es mit Kühlung. Die Kälte könnte aber auch ein Problem sein.»

Zu den Stürzen vom Nachmittag sagte der Routinier: «Wenn der Asphalt gut wäre, hätten wir keine Highsider. Heute war es aber wohl, weil die Jungs mit Slicks immer wieder auf die nassen Flecken gekommen sind. In der Früh gab es ja auch keine Probleme. Das Problem kam dann am Nachmittag.»

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,356 min

2. Vinales, Yamaha, + 0,144 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,501

4. Petrucci, Ducati, + 0,698

5. Crutchlow, Honda, + 0,785

6. A. Márquez, Honda, + 0,981

7. Morbidelli, Yamaha, + 1,013

8. P. Espargaró, KTM, + 1,018

9. Mir, Suzuki, + 1,029

10. Zarco, Ducati, + 1,052

11. Quartararo, Yamaha, + 1,133

12. Rossi, Yamaha, + 1,411

13. Oliveira, KTM, + 1,481

14. Rins, Suzuki, + 1,482

15. Bagnaia, Ducati, + 1,656

16. Lecuona, KTM, + 1,834

17. Bradl, Honda, + 2,122

18. Smith, Aprilia, + 2,626

19. Dovizioso, Ducati, + 4,370

20. A. Espargaró, Aprilia, + 5,005

21. Rabat, Ducati, + 5,809

22. Binder, KTM, + 6,069

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda

Le Mans, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Salac, Honda, 1:44,820 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,039 sec

3. McPhee, Honda, + 0,525

4. Masia, Honda, + 0,616

5. Migno, KTM, + 0,991

6. Pawi, Honda, + 1,059

7. Ogura, Honda, + 1,256

8. Vietti, KTM, + 1,262

9. Antonelli, Honda, + 1,286

10. Kunii, Honda, + ,1331

11. Rodrigo, Honda, + 1,383

12. Öncü, KTM, + 1,578

13. Arenas, KTM, + 1,767

14. Garcia, Honda, + 1,868



Ferner:

20. Kofler, KTM,+ 2,242

26. Baltus, KTM, + 2,960

28. Dupasquier, KTM, + 3,745