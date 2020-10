Valentino Rossi: «Nicht nur nass, auch sehr kalt»

Valentino Rossi am Freitagvormittag in Le Mans

Die Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und Valentino Rossi starteten mit den Rängen 6 und 8 im ersten freien MotoGP-Training in den Frankreich-GP in Le Mans. Die Bedingungen beschreiben beide als schwierig.

Das erste freie Training auf dem Circuit Bugatti fand auf nasser Fahrbahn statt, dazu lag die Asphalttemperatur am Freitagvormittag gerade einmal bei 16 Grad.



Maverick Viñales hielt sich die ganze Session über im oberen Bereich der Zeitenliste auf. «Das Feeling im Nassen war wirklich gut. Ich konnte auf Anhieb schnell sein und ich bin in den Top-6, was im Nassen sehr gut ist. Ich bin auch nahe dran an den Jungs an der Spitze», betonte der WM-Dritte nach dem sechsten Platz. «Auf der Strecke ist es sehr schwierig, weil die Bedingungen extrem kalt sind, dadurch ist es sehr einfach, einen Fehler zu machen.»

«Das Team hat einen guten Job gemacht und wir werden versuchen, das am Nachmittag zu wiederholen», ergänzte der spanische Yamaha-Werksfahrer mit Blick auf das zweite freie Training, das um 14.10 Uhr beginnt. «Falls es bis dahin trocken ist, wird es sehr wichtig, dass wir die Chance nutzen, in die Top-10 und somit ins Q2 zu kommen. Denn wir wissen nicht, was morgen passieren wird.»

«Das sind sehr schwierige Bedingungen, denn es ist nicht nur nass, sondern auch sehr kalt», bestätigte sein Teamkollege Valentino Rossi. «Man muss sehr sanft fahren und ständig auf der Hut sein. Aber mein Gefühl ist nicht so schlecht, es war recht gut.»

Mit Platz 8 war der 41-jährige Italiener auch nicht unzufrieden: «Am Ende bin ich ein paar gute Rundenzeiten gefahren. Wir müssen noch arbeiten, aber es war eine gute Trainings-Session.»

Le Mans, MotoGP, FP1:

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

NC Bradl, Honda