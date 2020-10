Pol Espargaró (KTM/10.): «Heute der schlimmste Tag»

Pol Espargaró fand sich am Freitag in Le Mans bei nasser und fast trockener Fahrbahn gut zurecht. Er beschrieb die Verhältnisse als trickreich und hofft jetzt auf zwei trockene Tage.

Nach Platz 10 im nassen ersten Training zum GP de France auf dem Circuit Bugatti schaffte Red Bull-KTM-Werkspilot Pol Espargaró auch im zweiten trockenen Training am Nachmittag in Le Mans Platz 10, diesmal mit 1,241 sec Rückstand auf die Bestzeit von Jack Miller (Ducati).

«Das war heute das typische Le-Mans-Wetter», seufzte der 29-jährige Spanier. «Es hat in der Nacht und in der Früh geregnet, und die Piste ist auch am Nachmittag nicht komplett trocken gewesen. Die Verhältnisse waren in der Früh ziemlich trickreich, im FP2 war es nicht viel anders. Aber insgesamt fühle ich mich recht komfortabel. Ich kann bei allen Bedingungen gut mithalten», erklärte Espargaró, der 2019 mit der KTM in Le Mans im Rennen auf Platz 6 gelandet ist. «Aber die Piste war sehr feucht, wir konnten also nicht richtig pushen. Es sieht so aus, als würde es zumindest morgen am Vormittag im FP3 trocken sein, vielleicht sogar den ganzen Tag. Deshalb war es nicht so sinnvoll, heute im FP2 stark zu pushen. Trotzdem sind wir in den Top-10. was immer passiert, wir sind für den Samstag gut vorbereitet.»

Morgen werden für Le Mans bis 15 Grad vorausgesagt, für Sonntag besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent, für morgen von 40 Prozent.

«Es sieht so aus, als sei heute der schlimmste Tag gewesen, was das Wetter betrifft», meinte Pol.

Im Gegensatz zum FP2 gab es im FP1 keinen einzigen Sturz. «Denn alle Fahrer wussten, dass wir am Nachmittag und morgen im FP3 auf trockener Fahrbahn fahren können. Aber als sich der Zustand der Piste im FP2 gebessert hat, haben doch einige Piloten mehr riskiert. Es gab ja keine Garantie, dass es im FP3 trocken ist. Deshalb haben die Fahrer mehr riskiert, das führte zu den Crashes, denn die Piste war heikel. Der Belag hier ist noch sehr dunkel, das bedeutet, dass er viel Grip hat. Ich kenne keine Strecke, di nach zwei oder drei Jahren nach einem neuen Asphaltbelag noch so viel Grip hat. Gleichzeitig kann man wegen des schwarzen Belags die nassen Stellen nicht gut erkennen. Das ist ein Erklärung für die Stürze.»

Le Mans, MotoGP, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Miller, Ducati, 1:34,133 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,367 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,724

4. Zarco, Ducati, + 0,819

5. Rossi, Yamaha, + 0,879

6. Petrucci, Ducati, + 0,921

7. Crutchlow, Honda, + 1,008

8. Alex Márquez, Honda, + 1,204

9. Morbidelli, Yamaha, + 1,236

10. Pol Espargaró, KTM, + 1,241

11. Rins, Suzuki, + 1,242

12. Mir, Suzuki, + 1,252

13. Quartararo, Yamaha, + 1,356

14. Oliveira, KTM, + 1,704

15. Bagnaia, Ducati, + 1,879

16. Lecuona, KTM, + 2,057

17. Bradl, Honda, + 2,345

18. Smith, Aprilia, + 2,849

19. Dovizioso, Ducati, + 4,593

20. Rabat, Ducati, + 5,192

21. Alix Espargaró + 5,228

22. Binder, KTM, + 6,292

Le Mans, MotoGP, FP1, 9.10., Regen

1. Smith, Aprilia, 1:43,804 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Petrucci, Ducati, + 0,220

4. Miller, Ducati, + 0,328

5. Dovizioso, Ducati, + 0,344

6. Viñales, Yamaha, + 0,376

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,637

8. Rossi, Yamaha, + 0,707

9. Crutchlow, Honda, + 0,850

10. Pol Espargaró, KTM, + 0,956

11. Bagnaia, Ducati, + 0,979

12. Rins, Suzuki, + 1,042

13. Mir, Suzuki, + 1,176

14. Alex Márquez, Honda, + 1,177

15. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,318

16. Binder, KTM, + 2,441

17. Nakagami, Honda, + 2,670

18. Quartararo, Yamaha, + 2,690

19. Oliveira, KTM, + 2,714

20. Lecuona, KTM, + 2,814

21. Rabat, Ducati, + 3,052

nicht gestartet: Bradl, Honda

Le Mans, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Salac, Honda, 1:44,820 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,039 sec

3. McPhee, Honda, + 0,525

4. Masia, Honda, + 0,616

5. Migno, KTM, + 0,991

6. Pawi, Honda, + 1,059

7. Ogura, Honda, + 1,256

8. Vietti, KTM, + 1,262

9. Antonelli, Honda, + 1,286

10. Kunii, Honda, + ,1331

11. Rodrigo, Honda, + 1,383

12. Öncü, KTM, + 1,578

13. Arenas, KTM, + 1,767

14. Garcia, Honda, + 1,868



Ferner:

20. Kofler, KTM,+ 2,242

26. Baltus, KTM, + 2,960

28. Dupasquier, KTM, + 3,745