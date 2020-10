Iker Lecuona (9.): «Mit der KTM kann man gewinnen»

Zum dritten Mal schaffte es Iker Lecuona in seiner ersten MotoGP-Saison in die Top-10. «Ich konnte mit Topfahrern kämpfen», freute sich der Spanier aus dem Team Red Bull KTM Tech3 nach dem Liqui Moly Teruel-GP.

17,177 sec fehlten Iker Lecuona im Ziel zu Sieger Franco Morbidelli aus dem Team Petronas Yamaha; zum dritten Mal schaffte es der Spanier in seiner ersten MotoGP-Saison in die Top-10. «Ich bin sehr glücklich, zum ersten Mal konnte ich mit Topfahrern wie Dovi und Petrucci kämpfen, auch mit Aleix Espargaró», erzählte der KTM-Pilot aus dem Tech3-Team nach Platz 9. «Im Kampf mit Aleix unterlief mir in Kurve 12 ein großer Fehler, weshalb ich von der Strecke geriet und fast 2 sec verlor. Die Lücke musste ich anschließend wieder zufahren, fühlte mich aber jede Runde stärker. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich das Rennen noch weiter vorne hätte beenden können, weil ich am letzten und an diesem Wochenende viel über die Elektronik gelernt habe.»

Lecuona fehlten 3 sec zu Maverick Viñales (Yamaha) auf Platz 7 und 2,5 sec auf den WM-Zweiten Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) auf Platz 8.



Pol Espargaró (4.), Miguel Oliveira (6.) und Lecuona (9.) sorgten für ein starkes KTM-Resultat mit drei Fahrern in den Top-9. «Die KTM ist ein so gutes Motorrad, dass man mit ihr Rennen gewinnen kann, wie man in Österreich und Brünn gesehen hat», unterstrich Lecuona. «Gleichzeitig stimmt aber auch, dass letzte Woche in Aragón alle vier KTM-Fahrer große Probleme hatten, für dieses Wochenende haben wir uns aber deutlich verbessert. Alle vier Fahrer haben wie ein Team zusammengearbeitet. Mal sehen, wo wir in Valencia stehen.»

Ergebnisse MotoGP Teruel-GP:

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 23 Runden in 41:47,652 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,205 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +5,376

4. Pol Espargaró, KTM, +10,299

5. Johann Zarco, Ducati, +12,915

6. Miguel Oliveira, KTM, +12,953

7. Maverick Viñales, Yamaha, +14,262

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,720

9. Iker Lecuona, KTM, +17,177

10. Danilo Petrucci, Ducati, +19,519

11. Cal Crutchlow, Honda, +19,708

12. Stefan Bradl, Honda, +20,591

13. Andrea Dovizioso, Ducati, +22,222

14. Tito Rabat, Ducati, +26,496

15. Bradley Smith, Aprilia, +31,816

– Aleix Espargaró, Aprilia

– Alex Márquez, Honda

– Pecco Bagnaia, Ducati

– Takaaki Nakagami, Honda

– Brad Binder, KTM

– Jack Miller, Ducati

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen: 1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM: 1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.



Team-WM: 1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.