MotoGP Teruel: Franco Morbidelli lässt Yamaha jubeln

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) gewann im MotorLand Aragon sein zweites MotoGP-Rennen vor Alex Rins. Dessen Suzuki-Teamkollege Joan Mir baute die WM-Führung mit Platz 3 von 6 auf 14 Punkte aus.

15 Punkte trennten die Top-4 in der Weltmeisterschaft vor dem Gran Premio Liqui Moly de Teruel. WM-Leader Joan Mir (Suzuki Ecstar) kam nur aus der vierten Reihe, der WM-Vierte Andrea Dovizioso (Ducati) stand sogar nur in der sechsten.



Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) musste seine Träume vom ersten MotoGP-Sieg nach seiner ersten Pole-Position in der Königsklasse bereits in der ersten Runde in Kurve 4 begraben, als er in Führung liegend ausrutschte.



Für Honda ging die Katastrophe noch weiter: Alex Marquez stürzte zur Rennmitte auf Platz 4 liegend. Cal Crutchlow und Ersatzfahrer Stefan Bradl (für Weltmeister Marc Marquez) kamen auf die Ränge 11 und 12.

Franco Morbidelli aus dem Team Petronas Yamaha gewann seinen zweiten Grand Prix in der Premier-Class, dem Italiener folgte das Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir. Zwei Suzuki an aufeinanderfolgenden Rennen auf dem Podest, das gab es seit 1981 nicht mehr!



KTM zeigte in Aragonien eine starke Leistung und brachte mit Pol Espargaro (4.), Miguel Oliveira (6.) und Iker Lecuona (9.) drei Fahrer in die Top-9.



Joan Mir baute die WM-Führung mit dem dritten Platz gegenüber Fabio Quartararo von 6 auf 14 Punkte aus, der Franzose wurde nur Achter. WM-Dritter ist weiterhin Maverick Vinales (Yamaha), dem 19 Punkte auf die Spitze fehlen.

So lief das Rennen:

Start: Polesetter Takaaki Nakagami biegt als Führender in die erste Kurve ein, dem Japaner folgen Alex Rins, Johann Zarco und Maverick Vinales. Brad Binder fährt im Mittelfeld Jack Miller aufs Hinterrad und beide stürzen vor Kurve 2. Wenig später crasht der führende Nakagami in Kurve 4!



1. Runde: Nach der ersten Runde führt Franco Morbidelli vor Rins, Zarco, Vinales, Joan Mir, Fabio Quartararo, Crutchlow, Pol Espargaro, Alex Marquez und Miguel Oliveira in den Top-10. Dovizioso ist 13., Stefan Bradl 14.



3. Runde: Leader Morbidelli hat Rins am Hinterrad, Zarco, Vinales und Mir halten Anschluss an das Spitzenduo.



5. Runde: Morbidelli und Rins liegen 0,8 sec vor Zarco, Vinales, Mir und Alex Marquez. Quartararo liegt als Siebter 4 sec hinter der Spitze, Dovizioso als 12. Bereits 5,8 und Bradl als 14. Knapp 7 sec.



6. Runde: Mir überholt Vinales und ist Vierter, wenig später geht auch Alex Marquez am Yamaha-Piloten vorbei.



7. Runde: Stand nach dem ersten Renndrittel: Morbidelli, Rins, Zarco, Mir, Alex Marquez, Vinales, Quartararo, Pol Espargaro, Oliveira, Crutchlow, Aleix Espargaro, Dovizioso, Iker Lecuona, Bradl und Danilo Petrucci.



9. Runde: Morbidelli und Rins liegen gute 2 sec vor dem Verfolger-Trio Zarco, Mir und Alex Marquez. Vinales als Sechster kann nicht mithalten und hat inzwischen, Pol Espargaro, Quartararo und Oliveira am Hinterrad.



11. Runde: Mir überholt den Dritten Zarco, weil Morbidelli und Rins vorne bereits 3 sec weggefahren sind.



12. Runde: Im zweiten Versuch kommt Alex Marquez an Zarco vorbei und ist Vierter, Mir ist ihm aber schon 1,2 sec weggefahren. Dovi überholt Aleix Espargaro und ist Elfter, Bradl ist auf Platz 15 zurückgefallen.



14. Runde Morbido liegt 0,5 sec vor Rins, 3,1 vor Mir und 5,3 vor Zarco. Marquez stürzt auf Platz 4 liegend mit dem harten Vorderreifen.



16. Runde: Morbidelli und Rins trennen an der Spitze konstant eine halbe Sekunde, Mir fehlen 3,3 sec zu den beiden. Von den Top-4 aus der Weltmeisterschaft liegt Vinales auf Platz 6, Quartararo auf 8 und Dovi auf 10.



17. Runde: Dovi verbremst sich und verliert zwei Plätze, der Ducati-Pilot ist nur noch Zwölfter. Mit Pol Espargaro (5.), Oliveira (7.) und Lecuona (10.) liegen drei KTM in den Top-10!



21. Runde: Morbidelli hat 1,2 sec Vorsprung auf Rins und 4,1 auf Mir. Dahinter klaffte eine Lücke von fast 7 sec zum Fünften Pol Espargaro. Vinales ist 7., Quartararo 8., Dovi 13. und Bradl 14.



22. Runde: Aleix Espargaro musst seine defekte Aprilia auf Platz 9 liegend abstellen.



Letzte Runde: Morbidelli eroberte seinen zweiten MotoGP-Sieg vor dem Suzuki-Duo Rins und Mir.

Ergebnisse MotoGP Teruel-GP:

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 23 Runden in 41:47,652 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,205 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +5,376

4. Pol Espargaro, KTM, +10,299

5. Johann Zarco, Ducati, +12,915

6. Miguel Oliveira, KTM, +12,953

7. Maverick Vinales, Yamaha, +14,262

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,720

9. Iker Lecuona, KTM, +17,177

10. Danilo Petrucci, Ducati, +19,519

11. Cal Crutchlow, Honda, +19,708

12. Stefan Bradl, Honda, +20,591

13. Andrea Dovizioso, Ducati, +22,222

14. Tito Rabat, Ducati, +26,496

15. Bradley Smith, Aprilia, +31,816

– Aleix Espargaro, Aprilia

– Alex Marquez, Honda

– Pecco Bagnaia, Ducati

– Takaaki Nakagami, Honda

– Brad Binder, KTM

– Jack Miller, Ducati

WM-Stand nach 11 von 14 Rennen: 1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Vinales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105.