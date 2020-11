Repsol Honda bestätigt Stefan Bradl für Europa-GP

Stefan Bradl ist auch in Valencia in der Repsol-Honda-Box

2019 gewann Repsol-Honda-Star Marc Márquez das MotoGP-Saisonfinale in Valencia, 2020 wird er auf dem Circuit Ricardo Tormo einmal mehr von Stefan Bradl ersetzt. Für Alex Márquez geht es um den Titel «Rookie of the Year».

Was SPEEDWEEK.com-Leser bereits wussten, wurde nun von Honda offiziell bestätigt: Stefan Bradl wird auch beim «Gran Premio de Europa» am kommenden Wochenende die RC213V des achtfachen Weltmeisters Marc Márquez übernehmen. «Es freut mich sehr, dass das Repsol Honda Team mir weiter das Vertrauen schenkt», meinte der Bayer dazu, der zuletzt beim Teruel-GP in Aragón erstmals in dieser Saison im Trockenen punktete.

«Wir haben in Valencia in der Vergangenheit getestet und in Aragón einen guten Schritt mit dem Motorrad gemacht. Ich glaube, dass wir hier ein gutes Wochenende haben können und wieder mit den Fahrern weiter vorne kämpfen, wie wir es auch in Aragón und Le Mans getan haben», blickte der HRC-Testfahrer auf die nächste Aufgabe voraus. «Zu diesem Zeitpunkt im Jahr können die Temperaturen in Valencia vor allem am Morgen kritisch sein. Darauf werden wir Acht geben müssen.»



Übrigens: 2018 ersetzte Bradl in Valencia Cal Crutchlow auf der LCR-Honda und belegte im Regenrennen Rang 9.

Alex Márquez war auf dem Circuit Ricardo Tormo auch schon mit dem MotoGP-Bike unterwegs, allerdings war es sein erster Test auf der RC213V. «Seither habe ich mich sehr verändert, deshalb freue ich mich darauf, meine Entwicklung als MotoGP-Fahrer zu sehen», betonte der 24-Jährige, der heute vor einem Jahr den Moto2-Titel fixierte.

Drei Rennen seiner Rookie-Saison in der Königsklasse stehen noch aus, nach zwei zweiten Plätzen in Le Mans und Aragón und einem Sturz beim Teruel-GP gibt sich der Spanier motiviert, aber gelassen: «Es war gut, noch eine Woche zu Hause zu sein, um zu trainieren und sich auf ein intensives und forderndes Saisonfinale vorzubereiten. Unsere Herangehensweise ist die, wie in allen Rennen bisher: Wir versuchen uns zu verbessern und unser Potenzial zu zeigen. Wir wollen die Saison gut beenden und uns weiter steigern.»



Dazu kommt: Als WM-13. ist Alex Márquez aktuell punktgleich mit Brad Binder (Red Bull KTM). Iker Lecuona hat mit 40 Punkten weniger nur noch theoretische Chancen, in den Kampf um den Titel «Rookie of the Year» einzugreifen.

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.