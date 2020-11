Restliche MotoGP-Saison momentan nicht in Gefahr

Aufatmen bei den Fahrern, Teams und Fans: Nach dem aktuellen Stand der Dinge sind die drei Grand Prix in Valencia und Portimão gesichert.

Da die in fast allen europäischen Ländern die Corona-Maßnahmen verschärft wurde, überall Lockdowns, Ausgangssperren, Beherbergungsverbote, Reisebeschränkungen, Quarantäne-Bestimmungen und andere rigorose Verordnungen gegen die Ausbreitung der Covid-19-Seuche beschlossen werden, machen sich nicht nur viele Fans und Teammitglieder Sorgen um die Austragung der letzten drei Grand Prix in Valencia (18. und 15.11.) und Portimão (22.11.). Auch viele Fahrer, Teammanager, Teammitglieder, Sponsoren, Ausrüster und Hersteller blickt besorgt auf die jüngsten Ereignisse und Infektionszahlen.

Doch Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, beschwichtigt alle nervös gewordenen Betroffenen. «Wir haben uns nach den europaweiten Verschärfungen der Maßnahmen bei den Verantwortlichen gesprochen der Dorna und der Teamvereinigung IRTA erkundigt. Und es sind sich alle Beteiligten einig, dass wir nach dem aktuellen Stand der Dinge alle restlichen MotoGP-Events wie geplant über die Bühne bringen können. Alle professionellen Sportarten, die über ein ausgezeichnetes Gesundheitsprotokoll verfügen, können ihre Meisterschaften fortführen. Und im Gegensatz zum Frühjahr gibt es ja keine Grenzschließungen oder Flugverbote. Das ist der aktuelle Stand der Dinge.

Hervé Poncharal, Besitzer des Red-Bull-KTM-Tech3-Teams in den Klassen Moto3 und MotoGP, agiert nebenbei als Präsident der IRTA und zählt deshalb zu den mächtigsten Funktionären im Fahrerlager. Er konferiert fast täglich mit Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Frankreich meldete zwar gestern neuerlich beängstigende 46.290 Neuinfektionen, aber die Tech3-Mannschaft darf trotzdem unbehelligt nach Spanien zum Valencia-GP reisen. «Die Trucks mit dem gesamten Material und den Motorrädern haben wir nach dem Aragón-GP nach Valencia gebracht und dort geparkt», erzählte Poncharal. Eine ähnliche Vorgangsweise haben fast alle anderen GP-Teams gewählt, auch Liqui Moly Intact GP, PrüstelGP und so weiter.

«Wir haben einige Dokumente der Teamvereinigung IRTA für alle Rennställe vorbereitet», ergänzte Poncharal heute im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Es sieht so aus, als seien Reisen für alle Personen aus dem internationalen und professionellen Sportbetrieb auch in Frankreich weiter erlaubt. Unsere acht Lkw-Chauffeure fahren heute mit dem Auto los, die Trucks stehen ja schon in Valencia. Morgen fliegen dann alle anderen Teammitglieder ab. Meine Tochter Mathilde und ich fliegen am Mittwoch. Hoffentlich bekommen wir alle negative PCR-Testergebnisse...»

In Italien mit seinen 60 Millionen Einwohnern kletterte die Zahl der neuen Fälle am gestrigen Sonntag auf 29.907, es wurden 208 Todesopfer gemeldet. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 31.758 bei 297 Todesopfern. Die befürchteten Reiseverbote zwischen den italienischen Regionen sind bisher nicht verordnet worden. Deshalb werden die Teams und Fahrer heute und morgen ungehindert nach Valencia aufbrechen können. Und dann werden die Teammitglieder wohl gleich in Spanien bleiben, ehe die Reise nach dem 15. November nach Portugal weitergeht.

«Bisher hat kein Team in Europa die Information bekommen, dass es nicht reisen kann», versichert der IRTA-Vorsitzende Hervé Poncharal. «Die Menschheit weiß heute viel mehr über das Virus als im März. In den meisten Ländern herrscht heute das Verständnis vor, dass ein kompletter Lockdown wirtschaftlich nicht zu verkraften ist. Natürlich können wir momentan nicht zu 100 Prozent sicher sein, dass alle drei MotoGP-Events im November planmäßig über die Bühne gehen werden. Aber nach dem Stand von heute sind sie nicht bedroht.»

«Wenn sich alle Teams sorgfältig an das Protokoll halten, werden wir in Portimão ein geniales Finale erleben», ist Pit Beirer überzeugt.

Moto3-Fahrer-WM-Stand nach 12 von 15 Rennen:

1. Arenas, 157 Punkte. 2. Ogura 138. 3. Vietti 137. 4. Masia 133. 5. Arbolino 121. 6. McPhee 119. 7. Fernandez 93. 8. Binder 90. 9. Suzuki 83. 10. Rodrigo 79. 11. Fenati 70. 12. Foggia 69. 13. Alcoba 57. 14. Migno 47. 15. Sasaki 43. 16. Toba 40. 17. Garcia 37. 18. Antionelli 33. 19. Deniz Öncü 32. 20. Nepa 26. 21. Salac 23. 22. Lopez 21. 23. Tatay 14. 24. Yamanaka 13. 25. Riccardo Rossi 5.

Konstrukteurs-WM

1. Honda 261. 2. KTM 252. 3. Husqvarna 79.

WM-Stand nach 12 von 15 Rennen:

1. Lowes, 178 Punkte. 2. Bastianini 171. 3. Marini 155. 4. Bezzecchi 130. 5. Martin 105. 6. Gardner 85. 7. Nagashima 81. 8. Roberts 80. 9. Lüthi 72. 10. Di Giannantonio 65. 11. Vierge 63. 12. Augusto Fernandez 62. 12. 13. Schrötter 61. 14. Canet 61. 15. Navarro 52. 16. Baldassarri 47. 17. Dixon 44. 18. Garzo 34. 19 Ramirez 32. 20. Syahrin 21. 25. Bendsneyder 5. 28. Aegerter 4. 33. Raffin 0.

Moto2-Team-WM

1.SKY Racing Team VR46, 285 Punkte. 2. EG 0,0 Marc VDS, 240. 3. Red Bull KTM Ajo, 186. 4. Italtrans Racing Team, 186. 5. Liqui Moly Intact GP, 133. 6. Tennor American Racing, 112. 7. Petronas Sprinta Racing, 107. 8. ONEXOX TKKR SAG Team, 85. 9. Flexbox HP 40, 81. 10. MC Conveyors Speed up Racing, 40. 11. Openbank Aspar Team, 40. 12. MV Agusta Forward Racing, 35.

Moto2-Konstrukteurs-WM

1. Kalex/Triumph 300 Punkte (Weltmeister). 2. Speed Up/Triumph 111. 3. MV Agusta/Triumph 31. 4, NTS 240. 3. Red Bull KTM Ajo 186. 4. NTS/Triumph 9.

MotoGP Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen

1. Mir 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.