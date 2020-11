Morbidellis Geheimnis: «Brasilianische Konzentration»

«Es war ein Trip», schwärmte Franco Morbidelli (Yamaha) nach seinem zweiten MotoGP-Sieg. Seine mentale Verfassung beim Teruel-GP in Aragón beschrieb er fast schon als mystisches Erlebnis.

Während Pole-Setter Takaaki Nakagami seine Hoffnungen auf den ersten MotoGP-Sieg schon nach wenigen Kurven begraben musste, fuhr Franco Morbidelli am vergangenen Sonntag in Aragón souverän seinem zweiten Triumph in der Königsklasse entgegen. Nachdem der Petronas-Yamaha-Fahrer alle 23 Runde angeführt hat, betonte er: «Meiner Meinung nach war der Sieg besser als in Misano, vom Niveau der Performance her. Klar, in Misano zu gewinnen hinterlässt einen süßeren Beigeschmack. Ein Sieg in Misano ist ein Sieg zu Hause. Aber die Performance in Aragón war besser als in Misano. Die Suzuki zu schlagen war eine Errungenschaft, die von der Arbeit im Team ausging.»

Schon im Parc Fermé war der erste Kommentar des 25-jährigen Rossi-Schützlings: «Es war ein Trip.» Was er damit genau meinte, erklärte er rückblickend so: «Nach dem Rennen habe ich gesagt, dass es wie ein Trip war, weil ich mich so gut mit dem Motorrad gefühlt habe, weil das Feeling so gut war, weil ich so viel auf der Strecke gegeben habe, dass es mir unwirklich vorkam. Das Konzentrations-Level war so hoch, dass es mir unmöglich erschien, das Rennen mit so einem Rhythmus und so einem Einsatz zu Ende fahren zu können. Aber genau das habe ich geschafft.»

Der gebürtige Römer mit brasilianischen Wurzeln (seine Mutter stammt aus Südamerika) ergänzte außerdem: «Es war eine andere Art von Konzentration, das war brasilianische Konzentration. Wenn sie brasilianisch ist, dann ist das eine höhere Art der Konzentration», schmunzelte er. «Ihr wisst ja, dass einer meiner sportlichen Idole Ayrton Senna ist. Ich habe nie daran geglaubt, dass es ein höheres oder anderes Konzentrations-Level gibt – im Vergleich zur ‚normalen‘ Konzentration während eines Rennens. Aber am vergangenen Sonntag habe ich angefangen, ein bisschen mehr daran zu glauben. Ich fange an zu glauben, dass das menschliche Wesen fantastische Dinge tun kann, wenn es in einer optimalen mentalen Verfassung ist – wie es mir in Aragón passiert ist», so der neue WM-Vierte.

Möglich gemacht habe das sein Petronas-Yamaha-Team: «Wir haben in den Trainings-Sessions fabelhaft gearbeitet. Mein Team hat mich in die mentale Situation gebracht, dass ich nur daran denken konnte, das Motorrad bestmöglich zu fahren. Seit Sonntag glaube ich etwas mehr an diese Art von Konzentration», bekräftigte der Moto2-Weltmeister von 2017.

Ergebnisse MotoGP Teruel-GP, 25.10.

1. Franco Morbidelli, Yamaha, 23 Runden in 41:47,652 min

2. Alex Rins, Suzuki, +2,205 sec

3. Joan Mir, Suzuki, +5,376

4. Pol Espargaró, KTM, +10,299

5. Johann Zarco, Ducati, +12,915

6. Miguel Oliveira, KTM, +12,953

7. Maverick Viñales, Yamaha, +14,262

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +14,720

9. Iker Lecuona, KTM, +17,177

10. Danilo Petrucci, Ducati, +19,519

11. Cal Crutchlow, Honda, +19,708

12. Stefan Bradl, Honda, +20,591

13. Andrea Dovizioso, Ducati, +22,222

14. Tito Rabat, Ducati, +26,496

15. Bradley Smith, Aprilia, +31,816

– Aleix Espargaró, Aprilia

– Alex Márquez, Honda

– Pecco Bagnaia, Ducati

– Takaaki Nakagami, Honda

– Brad Binder, KTM

– Jack Miller, Ducati

Stand Fahrer-WM nach 11 von 14 Rennen:

1. Mir, 137 Punkte. 2. Quartararo 123. 3. Viñales 118. 4. Morbidelli 112. 5. Dovizioso 109. 6. Rins 105. 7. Nakagami 92. 8. Pol Espargaró 90. 9. Miller 82. 10. Oliveira 79. 11. Petrucci 71. 12. Binder 67. 13. Alex Márquez 67. 14. Zarco 64. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 12. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 208 Punkte. 2. Ducati 171. 3. Suzuki 163. 4. KTM 143. 5. Honda 117. 6. Aprilia 36.

Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar, 242 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 235. 3. Ducati Team 180. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 176. 5. Red Bull KTM Factory Racing 157. 6. Pramac Racing 128. 7. LCR Honda 118. 8. Red Bull KTM Tech3, 106. 9. Repsol Honda Team 79. 10. Esponsorama Racing 74. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.