Ezpeleta: Kalender 2021 mit drei Ersatz-Strecken

Carmelo Ezpeleta sieht weiterhin keine Gefahr für die Durchführung der Doppel-Grand-Prix in Valencia sowie des Saisonfinals in Portimão. Auch für die MotoGP-Saison 2021 hat der Dorna-CEO bereits eine klare Vorstellung.

Erstmals soll vom 20. bis 22. November ein Motorrad-GP auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» von Portimão stattfinden. Portugals Staatssekretär für Gesundheit, Diogo Serras Lopes, stellte zuletzt aber klar: «Die Entwicklung der Pandemie sorgt dafür, dass alle Maßnahmen, Events und alles, was in Zukunft passieren wird, kontinuierlich neu bewertet werden und anhand dessen die besten Entscheidungen getroffen werden.»

Premierminister António Costa erklärte zudem, dass die Tribünen bei der MotoGP-Premiere leer bleiben werden – im Gegensatz zum Formel-1-Wochenende vor zehn Tagen. Denn es war Kritik aufgekommen, die Fans hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten.

«Es scheint so, als hätte es einige positive Fälle während des GP der Formel 1 gegeben, aber unsere Blase hat in Misano perfekt funktioniert. Kein Fall wurde gemeldet», betonte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta im Gespräch mit den Kollegen von «GPOne.com». Trotz steigender Covid-19-Infektionszahlen in Portugal und Europa sieht er im Moment keine Probleme für die noch ausstehenden Grand Prix dieser verkürzten Corona-Saison.

Gleichzeitig wird hinter den Kulissen am provisorischen Kalender für 2021 gearbeitet, den WM-Promoter Dorna und Motorsportweltverband FIM schon bald veröffentlichen dürften. Dazu verriet Ezpeleta: «Die Daten werden die üblichen sein. Der Kalender wird 20 Grand Prix beinhalten. Falls man zum Beispiel nicht in die USA oder in ein anderes Land reisen können sollte, wird der Termin verschoben oder durch einen anderen Schauplatz ersetzt. Es wird drei Reserve-Strecken geben, die zur Wahl stehen.»

Ähnlich lief es schon in diesem Jahr: Nach zahlreichen Absagen wurde Portimão als Saisonfinale in den Kalender genommen. Schon nach der Absage des Silverstone-GP 2018 war vereinbart worden, dass die malerische Rennstrecke in der Algarve künftig als Reserve-Schauplatz bereit stehen würde.