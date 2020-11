Rossi zufrieden, Viñales im Nassen schnell unterwegs

Valentino Rossi ist zurück auf dem Motorrad und auf Anhieb schnell unterwegs. Trotzdem müssen beide Yamaha-Werkspiloten in Valencia in den ersten Teil der Qualifikation. Steigerungen waren am Samstag nicht mehr möglich.

Valentino Rossi ist zurück und feierte am Samstagvormittag sein Comeback. Der Italiener fehlte bei den beiden vorausgegangenen Rennen in Aragón aufgrund einer Corona-Infektion. Im dritten Freien Training belegte Rossi im Nassen den achten Platz. Da am Freitag aber Zeiten im Trockenen gefahren werden konnten, muss der neunfache Weltmeister in den ersten Teil der Qualifikation.

Sein Fazit: «Ich bin sehr glücklich, wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Ich ein gutes Gefühl und habe es genossen. Meine Pace bei diesen Bedingungen war nicht allzu schlecht. Leider hatte ich keine Chance, mit den gestrigen Rundenzeiten, die bei trockeneren Bedingungen gefahren wurden, unter die Top 10 zu kommen. Aber es war trotzdem ein gutes Training.»

Sein Teamkollege Maverick Viñales muss ebenfalls in Q1. Dennoch war der Spanier mit seinem Fortschritt im Nassen zufrieden, denn in FP3 belegte er den zweiten Platz. Er sagte: «Mein Gefühl war gut, ich konnte recht schnell fahren. Wir verstehen noch mehr Dinge auf dem Motorrad, aber trotzdem muss ich in Q1. Wir werden versuchen, unser Maximum zu geben. Wir versuchen zu verstehen, wie wir das bestmögliche Motorrad für das morgige Rennen haben können, denn ich muss in der Lage sein, viele Fahrer zu überholen.» Allerdings muss Viñales das Rennen am Sonntag ohnehin aus der Boxengasse aus ins Angriff nehmen. Er hat zu viele Motoren verbraucht. Das FP4 beginnt um 14.10 Uhr.

Ergebnisse MotoGP Valencia, FP3, 7.11.:

1. Zarco, Ducati, 1:40,007 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,736 sec

3. Nakagami, Honda, + 1,064

4. Bagnaia, Ducati, + 1,186

5. Crutchlow, Honda, + 1,278

6. Oliveira, KTM, + 1,345

7. Alex Márquez, Honda, + 1,582

8. Rossi, Yamaha, + 1,635

9. Rins, Suzuki, + 1,772

10. Mir, Suzuki, + 1,857

11. Bradl, Honda, + 1,877

12. Dovizioso, Ducati, + 2,002

13. Savadori, Aprilia, + 2,294

14. Pol Espargaró, KTM, + 2,499

15. Rabat, Ducati, + 2,540

16. Petrucci, Ducati, + 2,817

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,824

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,950

19. Quartararo, Yamaha, + 3,227

20. Binder, KTM, + 3,527

Ergebnisse MotoGP Valencia, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Ducati, +1,247

19. Savadori, Aprilia +3,133

20. Rabat, Ducati, +4,162

21. Rossi, Yamaha, +9,114