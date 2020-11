Valencia FP3: Rossi ist zurück, Zarco im Nassen vorne

Weil das FP3 auf nasser Fahrbahn stattfand, bleibt die kombinierte MotoGP-Zeitenliste in Valencia unverändert. Am Samstagvormittag war Ducati-Pilot Johann Zarco Schnellster, Valentino Rossi (Yamaha) landete auf P8.

Weil es in der Nacht und am Samstagmorgen in Valencia wieder geregnet hatte, begannen die FP3-Sessions erneut auf einem nassen Circuit Ricardo Tormo. Als die MotoGP-Fahrer um 10.55 Uhr mit Regenreifen auf die Strecke gingen, war der Himmel noch wolkenverhangen. Die Asphalttemperatur lag knapp unter 18 Grad.

Alle Augen waren natürlich auf Valentino Rossi gerichtet: Der 41-jährige Italiener gab nach überstandener Covid-19-Infektion und zwei negativen PCR-Tests am Samstag sein Comeback und verlor auch keine Zeit, um sich auf seine Yamaha zu schwingen. Am Freitag steuerte seine M1 noch Garrett Gerloff.

Bis auf Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller, der den Freitag in 1:32,528 min auf Platz 1 beendet hatte, gingen auch alle anderen Fahrer ungehend auf die nasse Strecke. Die ersten Rundenzeiten hatten angesichts der Bedingungen für die kombinierte Zeitenliste natürlich keine Bedeutung. Ob sich das in der 45-minütigen Session noch ändern würde, durfte bezweifelt werden.

Nach zehn Minuten lag Johann Zarco in 1:42,211 min vorne. Wenig später löste ihn Stefan Bradl ab. Der Bayer fühlte sich auf der Repsol-Honda im Nassen sichtlich wohl, er schraubt seine Bestzeit Runde für Runde nach unten – bis auf eine 1:41,884 min. Dahinter reihten sich die Ducati-Piloten Zarco und Dovizioso.

Rossi fand sich nach 15 Minuten zwar auf Platz 10 des FP3 wieder, in der kombinierten Zeitenliste war er aber chancenlos, auch nur annähernd an die Zeiten des trockenen Freitagnachmittags heranzukommen.

Fabio Quartararo musste in Kurve 14 einen Wackler überstehen. Nach dem letzten Platz im nassen FP1 am Freitagmorgen lag der WM-Zweite nun wieder nur auf Rang 19. Das richtige Gefühl scheint er noch immer nicht gefunden zu haben.

20 Minuten vor Schluss setzte Miguel Oliveira aus dem Red Bull KTM Tech3 Team in 1:41,519 min eine neue Bestzeit. Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales übernahm 0,227 sec dahinter Platz 2.

16 Minuten vor Ende meldete sich Zarco an der Spitze zurück, er fuhr eine 1:41,266 min, die er wenig später auf eine 1:41,113 min drückte.

Die Fahrer verbrachten viel Zeit an der Box, Freitags-Dominator Miller war auch zehn Minuten vor Schluss noch nicht auf die Strecke gegangen.

Die Fahrbahn trocknete zwar leicht ab, es zeichnete sich aber ab, dass auch in der Schlussphase keine Sprünge in der kombinierten Zeitenliste mehr möglich sein würden.

Zumindest im FP3-Klassement schob sich Cal Crutchlow in der Schlussphase kurzzeitig bis auf Rang 2 nach vorne. Zarco verbesserte seine Bestzeit noch auf eine 1:40,007 min.

Viñales landete am Ende auf Platz 2, allerdings ein schwacher Trost für den WM-Dritten. Zur Erinnerung: Unabhängig von seiner Performance im Qualifying wird der Yamaha-Werksfahrer am Sonntag aus der Boxengasse losfahren, weil er einen zusätzlichen sechsten Motor in Betrieb nehmen musste.

Takaaki Nakagami und Pecco Bagnaia verdrängten Crutchlow noch auf Rang 5, Rossi verbesserte sich im letzten Umlauf auf Platz 8. Bradl beendete die Session auf Rang 11.

In der kombinierten Zeitenliste gab es im Vergleich zum FP2 aber keine Veränderungen mehr: Miller hielt sich ganz vorne. Die Top-10 ziehen direkt ins Q2 (Beginn: 15.15 Uhr) ein, während Rossi und Co. ab 14.50 Uhr im Q1 um die letzten zwei Tickets für die entscheidende zweite Qualifying-Session kämpfen werden.

Ergebnisse MotoGP Valencia, FP3, 7.11.:

1. Zarco, Ducati, 1:40,007 min

2. Viñales, Yamaha, + 0,736 sec

3. Nakagami, Honda, + 1,064

4. Bagnaia, Ducati, + 1,186

5. Crutchlow, Honda, + 1,278

6. Oliveira, KTM, + 1,345

7. Alex Márquez, Honda, + 1,582

8. Rossi, Yamaha, + 1,635

9. Rins, Suzuki, + 1,772

10. Mir, Suzuki, + 1,857

11. Bradl, Honda, + 1,877

12. Dovizioso, Ducati, + 2,002

13. Savadori, Aprilia, + 2,294

14. Pol Espargaró, KTM, + 2,499

15. Rabat, Ducati, + 2,540

16. Petrucci, Ducati, + 2,817

17. Morbidelli, Yamaha, + 2,824

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,950

19. Quartararo, Yamaha, + 3,227

20. Binder, KTM, + 3,527

Ergebnisse MotoGP Valencia, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Miller, Ducati, 1:32,528 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,092 sec

3. Morbidelli, Yamaha, +0,276

4. Nakagami, Honda, +0,338

5. Pol Espargaró, KTM, +0,424

6. Rins, Suzuki, +0,629

7. Binder, KTM, +0,731

8. Dovizioso, Ducati, +0,764

9. Quartararo, Yamaha, +0,809

10. Mir, Suzuki, +0,877

11. Viñales, Yamaha, +0,882

12. Crutchlow, Honda, +0,935

13. Oliveira, KTM, +0,955

14. Bradl, Honda, +0,976

15. Bagnaia, Ducati, +0,987

16. Alex Márquez, Honda, +1,042

17. Zarco, Ducati, +1,211

18. Petrucci, Ducati, +1,247

19. Savadori, Aprilia +3,133

20. Rabat, Ducati, +4,162

21. Rossi, Yamaha, +9,114