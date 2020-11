Valencia FP2: Bestzeit von Miller, Bradl auf Platz 13

Jack Miller: Erneut Schnellster am Freitag in Valencia

Während MotoGP-WM-Leader Joan Mir (Suzuki) stürzte und die Top-10 verpasste, fuhr Jack Miller auf der Pramac-Ducati im FP2 des Valencia-GP Tagesbestzeit. Stefan Bradl (Honda) landete auf Gesamtrang 13.

Die Nachmittagssession auf dem Circuit Ricardo Tormo begann bei 21 Grad Asphalttemperatur und die schnellen Rundenzeiten ließen auch nicht lange auf sich warten: Nach fünf Minuten lag Joan Mir in 1:31,080 min auf Platz 1, damit hatte der Suzuki-Werksfahrer seine FP1-Zeit schon unterboten. In der kombinierten Zeitenliste bedeutete das zu diesem Zeitpunkt Rang 5.

Zum Vergleich: Im FP1 am Freitagvormittag lag Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 1:30,829 min vorne. 2019 fuhr Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) in Valencia mit einer 1:29,978 min auf die Pole-Position. Am vergangenen Samstag reichte wegen der halbnassen Piste für Red Bull-KTM-Ass Pol Espargaró eine Zeit von 1:40,434 min für den besten Startplatz.

Nach acht Minuten übernahm Esponsorama-Ducati-Pilot Johann Zarco in 1:31,053 min die Spitze des FP2-Klassements, während Repsol-Honda-Pilot Alex Márquez in Kurve 2 über das Vorderrad ausrutschte. Wenig später schob sich Pecco Bagnaia (Pramac Ducati) als Fünfter in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste.

Zur Halbzeit hatte die Vormittagsbestzeit von Nakagami noch Bestand. Dahinter folgten in der kombinierten Zeitenliste Morbidelli, Viñales, Pol Espargaró, Zarco, Mir, Bagnaia, Aleix Espargaró, Rins und Petrucci. Bradl auf Platz 16.

Dann gab es vermehrt zumindest Sektorbestzeiten, unter anderen von den KTM-Assen Pol Espargaró und Miguel Oliviera. Es war aber «Taka», der seine eigene Marke als Erster unterbot: Eine 1:30,713 min war die neue Richtzeit.

15 Minuten vor Schluss musste Alex Márquez den zweiten Crash der Session einstecken, dieses Mal erwischte es den Rookie in Kurve 4. Vier Minuten später landete Mir – auf hartem Vorderreifen – in derselben Kurve im Kiesbett. Der WM-Leader kam unbeschadet davon und ging keine fünf Minuten später wieder mit seinem zweiten Bike auf die Strecke.

Richtig spannend wurde es erst in den finalen drei Minuten: Aleix Espargaró schob sich kurzzeitig auf Platz 4, Andrea Dovizioso dann auf 3 – und Pol Espargaró übernahm Platz 2. Bradl war als Neunter ebenfalls in den Top-10, dabei sollte es allerdings nicht bleiben.

Eine Minute vor Schluss blieb Bagnaia als Zweiter noch 0,120 sec hinter Taka. Sein Pramac-Teamkollege Miller löste den Honda-Piloten im nächsten Umlauf mit einer 1:30,622 min aber an der Spitze ab.

Der zukünftige Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow schaffte in letzter Sekunde als Siebter noch den Sprung in die Top-10, die WM-Leader Mir (12.) und Bradl (13.) am Ende verpassten.

Zur Erinnerung: Iker Lecuona wurde nach der Covid-19-Infektion seines Bruders wieder negativ getestet und wird daher ab FP3 am Valencia-GP teilnehmen können. Der Tech3-KTM-Pilot befindet sich allerdings noch in Quarantäne, erst am Samstagmorgen darf er Andorra verlassen. Deshalb fehlte er am Freitag.

MotoGP, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13.11.)

1. Miller, Ducati, 1:30,622 min

2. Nakagami, Honda, + 0,091 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,120

4. Pol Espargaró, KTM, + 0,199

5. Zarco, Ducati, + 0,277

6. Dovizioso, Ducati, + 0,304

7. Crutchlow, Honda, + 0,308

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,322

9. Rins, Suzuki, + 0,325

10. Viñales, Yamaha, + 0,346

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,367

12. Mir, Suzuki, + 0,458

13. Bradl, Honda, + 0,484

14. Petrucci, Ducati, + 0,608

15. Binder, KTM, + 0,639

16. Quartararo, Yamaha, + 0,704

17. Oliveira, KTM, + 0,708

18. Rossi, Yamaha, + 0,749

19. Alex Márquez, Honda, + 0,749

20. Rabat, Ducati, + 1,436

21. Savadori, Aprilia, + 1,771



Keine Rundenzeit:

Iker Lecuona, KTM

Moto3, Valencia-GP, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13.11.)

1. Arbolino, Honda, 1:38,413 min

2. Masia, Honda, + 0,066 sec

3. Garcia, Honda, + 0,083

4. Deniz Öncü, + 0,098

5. Fenati, Husqvarna, + 0,146

6. Antonelli, Honda, + 0,150

7. Suzuki, Honda, + 0,151

8. Raul Fernandez, KTM, + 0,191

9. Ogura, Honda, + 0,253

10. Alcoba, Honda, + 0,267

11. Vietti, KTM, + 0,291

12. Kunii, Honda, + 0,330

13. Toba, KTM, + 0,338

14. Migno, KTM, + 0,340

15. Arenas, KTM, + 0,351



Ferner:

27. Dupasquier, KTM, + 0,975

29. Kofler, KTM, + 1,100