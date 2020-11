Pol Espargaro verlässt KTM: «Kann nur danke sagen»

Der scheidende KTM-MotoGP-Werksfahrer Pol Espargaro fand nach seinem letzten Rennen mit der RC16 rührende Worte für seinen Ex-Arbeitgeber und sein privates Umfeld.

Red Bull KTM-Ass Pol Espargaro kam am Sonntag in Portimao in seinem letzten MotoGP-Auftritt für KTM als starker Vierter ins Ziel. Der Katalane stand 2018 in Valencia erstmals mit einer KTM auf einem MotoGP-Podium. Dementsprechend herzlich war sein Draht zu den KTM-Masterminds und die Verabschiedung.



Der Spanier, der für 2021 zu Repsol Honda wechselt, umarmte vor allen KTM-Rennsport-Direktor Pit Beirer innig, es hatte den Eindruck, als wollten beide diesen besonderen Moment so lange wie möglich für sich festhalten. «Ich habe viele Dinge zu sagen und gleichzeitig nicht wirklich viel. Ich fühle mich geehrt, dass ich in den vergangenen vier Jahren Teil dieses Projektes sein durfte», hielt Espargaro später fest.

«Wir können sagen, dass KTM MotoGP-Rennen gewonnen hat», grinste der 29-Jährige. «Ich war fünfmal auf dem Podium, hatte zwei Poles und eine super starke Mitte der Saison. Dazu kommt mein fünfter WM-Rang, punktgleich mit Dovi. Ich bin stolz, was wir als Werk erreicht haben und ich als Fahrer. Ich nehme ein Paket voll Wissen mit in die Zukunft. Ich kann einfach nur danke sagen – es war eine wunderbare Zeit.»

Auf die Höhen und Tiefen angesprochen sagt Espargaro: «Ich habe immer gesagt: Es ist schwierig, wenn dich der Teamkollege besiegt und wenn man sauer ist. Aber es geht nur um die Einstellung – wie im gesamten Leben. Man muss lachen und nach Verletzungen stark zurückkommen.»



Und erklärte sein Rezept: «Man braucht gute Leute um sich herum. Ich habe eine wunderbare Frau, die meine Einstellung positiv hält. Dazu kommen mein Kumpel Borja und mein Manager Homer. Es war in vielen Momenten hart. Ich habe diese Menschen sehr gebraucht, sie waren für mich da. Genauso wie die Crew in der Box, die mir die Liebe und das Vertrauen gegeben hat. Ihnen will ich auch aufrichtig danken.»

Pol Espargaro abschließend: «Am meisten werde ich die Leute und die Menschlichkeit vermissen. Ich werde sie wirklich sehr vermissen. Es ist extrem traurig, diese Gesichter nicht mehr zu sehen, wenn ich in die Box komme. Sie haben mir die Flügel für diese Ergebnisse gegeben. Ohne sie wird es sehr schwierig. Ich hoffe, ich kann ähnlich gute Leute finden, die es sicher auch bei Honda gibt. Aber es wird schwer, solche Leute in einem MotoGP-Team zu finden.»

