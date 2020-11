Pit Beirer (KTM): «Das war eine grandiose Saison» 22.11.2020 - 16:10 Von Günther Wiesinger

Sieger Miguel Oliveira Zweiter MotoGP-Triumph: Miguel Oliveira

Red Bull-KTM hatte in Portugal viele Gründe zum Feiern: Miguel Oliveira siegte souverän, Pol Espargaró sicherte sich mit Rang 4 den fünften Rang in der Fahrer-WM. Und Brad Binder gewann den Rookie of the Year-Award.