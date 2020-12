Joan Mir wünscht sich WM-Kampf gegen Marc Márquez

Marc Márquez hat Suzuki-Star Joan Mir persönlich zum Titelgewinn gratuliert. Der neue Weltmeister wünscht sich den verletzten Repsol-Honda-Star zurück, um die Titelkrone gegen ihn zu verteidigen.

MotoGP-Weltmeister Joan Mir stellte sich bei der Preisverleihung zum Motorradrennfahrer des Jahres von der Medis Grupo den Fragen der spanischen Journalisten und erzählte dabei von seinem Treffen mit Marc Márquez. Der 23-jährige Spanier traf seinen Landsmann beim Training in Lerida. Der achtfache Champion begleitete seinen Bruder Alex.

«Ich hoffe, dass Marc bei den Tests wieder dabei ist, oder wenigstens zum ersten Rennen zurückkehren kann, je schneller desto besser», erklärte der Suzuki-Pilot, der sich in diesem Jahr mit nur einem Sieg gegen den Rest des Feldes durchsetzen konnte.

«Er hat mir zum Titel gratuliert», berichtete Mir laut «GPOne.com» weiter, und betonte: «Es ist klar, dass er derzeit eine schwierige Phase durchlebt. Niemand wünscht sich so etwas, und ich hoffe, dass er schnell wieder in alter Form zurückkehren wird.»

Denn Mir möchte seinen Titel gegen den früheren Dauersieger verteidigen. «Das würde gleichzeitig mehr Druck, aber auch eine Extraportion an Motivation bedeuten. Natürlich kann ich mir vorstellen, im nächsten Jahr gegen ihn zu kämpfen. Ich war in dieser Saison sehr konstant und weiss, dass ich das auch weiterhin sein kann. Aber auch Marc ist sehr konstant unterwegs, wir müssen also einige Dinge am Bike und auch bei mir verbessern», weiss der zwölffache GP-Sieger.

Wann Marc Márquez wieder auf sein Bike steigen kann, ist noch nicht klar. Der 27-Jährige aus Cervera musste sich nach seinem komplizierten Oberarmbruch drei Mal operieren lassen. Zwei Mal wurden Knochentransplantationen durchgeführt und eine langwierige Infektion hatte eine Antibiotika-Therapie zur Folge.

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Endstand Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.

Alle MotoGP-Sieger 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3)