Valentino Rossi (Yamaha): Lob für Suzuki und Brivio

Dass die Suzuki GSX-RR das simpelste Motorrad im MotoGP-Feld sei, ist für Andrea Dovizioso ein Grund für den Titelgewinn von Joan Mir. Was sagt Yamaha-Star Valentino Rossi dazu?

Andrea Dovizioso sah neben dem besonderen Talent von Joan Mir auch die Herangehensweise von Suzuki als Erfolgsfaktor auf dem Weg zum MotoGP-Titel 2020: «Wenn man gut an gewissen Basis-Dingen arbeitet, muss man sich gar nichts Spezielles mehr einfallen lassen.» Denn die GSX-RR sei das simpelste Motorrad im Feld, betonte der langjährige Ducati-Pilot.

Was hält sein Landsmann Valentino Rossi von dieser Einschätzung? «Suzuki hat einen großartigen Job gemacht», schickte der Yamaha-Star voraus. «Sicherlich ist es ein simpleres Motorrad als die Ducati. Denn bei Ducati wird viel gearbeitet, sie versuchen immer, etwas Neues zu finden. Die Suzuki ist ein sehr viel einfacheres Bike, das stimmt», bestätigte er.

Dazu ergänzte der 41-jährige Italiener: «Suzuki hat gut gearbeitet und sie haben versucht, ihre Stärken zu verbessern, sie haben am Motor gearbeitet und an der Aerodynamik. Am Ende ist es ihnen gelungen, den Fahrern ein Motorrad hinzustellen, dass ‚fahrerfreundlich‘ ist, also ein Motorrad, das dir beim Fahren hilft – und das ist über eine Saison gesehen sehr wichtig.»

«Vale» lobte auch besonders seinen ehemaligen Yamaha-Teammanager und Berater Davide Brivio, der nun bei Suzuki Ecstar eine Weltmeistertruppe geformt hat, die neben dem Titel von Joan Mir auch die Team-Wertung für sich entschied. «Sie haben es geschafft, die japanische Methode mit der italienisch-europäischen Herangehensweise zu kombinieren. Es ist kein Zufall, dass sie die Suzuki so stark ist. Sie haben das gut gemacht», betonte der neunfache Weltmeister.

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Endstand Team-WM:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.