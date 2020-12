Dovizioso und Petrucci: Abschiedsgrüsse von Ducati

Mit einem rührenden Video verabschiedet sich Ducati in den sozialen Medien von seinen langjährigen Piloten Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci. 2021 schlägt das italienische Werksteam ein neues Kapitel auf.

Im nächsten Jahr wird das Ducati-Werksteam mit zwei neuen Fahrern antreten – statt mit den langjährigen Piloten Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci wird die Mannschaft aus Borgo Panigale mit Jack Miller und Francesco Bagnaia auf WM-Punktejagd gehen. «Dovi» verlässt die Roten nach acht gemeinsamen Jahren und gönnt sich nach aktuellem Stand eine einjährige Auszeit. Danilo Petrucci gibt nach sechs Ducati-Jahren 2021 erstmals auf einer KTM Gas.

Zum Abschied der GP-Stars aus Italien hat sich das Team eine rührende Geste einfallen lassen: In einem Video, das in den sozialen Medien des Werksteams veröffentlicht wurde, verabschiedet sich die ganze Mannschaft von den beiden Piloten. Neben verschiedenen Ingenieuren, Mechanikern, Hospitality-Mitarbeitern und dem Pressechef kommen dabei auch Gigi Dall’Igna, General Manager von Ducati Corse, Sportdirektor Paolo Ciabatti und Teammanager Davide Tardozzi zu Wort.

Letzterer erklärt mit einem Augenzwinkern: «Ihr habt mich bereichert und ich ging euch leider nur auf die Nerven. Aber ich will euch für die gemeinsame Zeit danken, die ich wirklich genossen habe. Menschlich war es eine wirklich schöne und positive Erfahrung, mit euch zu arbeiten.»

Dall’Igna sagt zu Dovizioso: «Wir sind am Ende unseres gemeinsamen Weges angekommen und wir haben gute und schlechte Zeiten erlebt. Ich werde mein Bestes geben, um mich an die guten zu erinnern.» Und zu «Petrux» gerichtet hält er fest: «Es tut mir wirklich leid, denn du bist ein wirklich netter Mensch und ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft.»

Weitaus ausführlicher fällt die Danksagung von Ciabatti aus: «Ciao Andrea, wir haben 2013 zusammen bei Ducati angefangen, es war ein schwieriger Moment, aber wir konnten die Probleme überwinden und gewinnen. Wir haben mit Ducati Unglaubliches erreicht. Das Podest in Sepang 2016 werde ich nie vergessen. Ich wünsche dir viel Freude und dass du in der Lage bist, das zu tun, was du willst. Ich hoffe, dass wir Freunde bleiben.»

Von Petrucci verabschiedet sich Ciabatti mit den folgenden Worten: «Ich kenne dich schon seit Kindertagen, als du noch Superstock gefahren bist. Du warst nun sechs Jahre mit Ducati unterwegs und hast im vergangenen Jahr in Mugello einen fantastischen Sieg erobert – das werden wir nie vergessen. In diesem Jahr hast du das Kunststück auf nasser Piste in Le Mans wiederholt. Ich wünsche dir das Beste für die nächste Saison. Auch wenn wir uns in Zukunft als Rivalen auf der Piste begegnen werden, bleibt unsere Zuneigung bestehen.»

