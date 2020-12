Fausto Gresini: Wegen Covid-19 im Krankenhaus

Schlechte Nachrichten aus Italien: Teambesitzer Fausto Gresini (59) muss wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus von Imola behandelt werden.

Schon im Laufe der verkürzten Saison 2020 traten in der Motorrad-WM Coronavirus-Fälle auf – darunter Moto2-Titelanwärter Jorge Martin und MotoGP-Star Valentino Rossi. Sie verpassten jeweils zwei Grand Prix, nachdem sie positiv getestet worden waren.



Nun traf es abseits der Rennstrecken auch den italienischen Teambesitzer und zweifachen 125-ccm-Weltmeister Fausto Gresini: Kurz vor Weihnachten erfuhr er von seiner Covid-19-Infektion, nachdem er grippeähnliche Symptome verspürt hatte.



Weil sich sein Gesundheitszustand in den folgenden Tagen verschlechterte, musste sich der 59-jährige Italiener am 26. Dezember in stationäre Behandlung begeben, wie italienische Medien einstimmig berichten. Im Krankenhaus von Imola wird Gresini nun überwacht und behandelt, die Situation sei aber unter Kontrolle.