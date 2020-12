Sepang-Test im Februar: Das Warten auf grünes Licht

Due MotoGP-Teams hoffen auf ein Zustandekommen des Sepang-Tests in Malaysia (19. bis 21.2.). Aber in Asien steigen die Infektionsraten. Auch Japan ist stark betroffen.

Bisher halten die MotoGP-Teams und WM-Veranstalter Dorna Sports S.L. am Termin des ersten Wintertests vor der Saison 2021 fest. Von 19. bis 21. Februar soll auf dem Sepang International Circuit gefahren werden, außerdem wird dort das neu formierte Petronas-Yamaha SRT-Team mit Valentino Rossi und Franco Morbidelli präsentiert.

Eigentlich bekamen die malaysischen Rennstreckenbetreiber eine Frist Anfang Dezember. Bis dann sollte verbindlich vereinbart werden, dass die malaysischen Gesundheitsbehörden die Einreise der MotoGP-Teams ohne Quarantäne erlauben werden. Diese Zusage konnte nicht gemacht werden, deshalb soll spätestens bis Mitte Januar entschieden werden. Sonst stünden Jerez oder Portimão als Ausweich-Schauplätze zur Verfügung.

Weil sich seit dem vergangenen Sonntag von Großbritannien aus die neue Mutation des Coronavirus verbreitet, der eine höhere Infektiosität nachgesagt wird, stellten die meisten Länder und deren Airlines die Flüge von England ein. Das könnte viele britische Teammitglieder wegen der Reiseverbote und Reisebeschränkungen vor Probleme stellen.

Darunter leiden momentan auch die Teilnehmer der Dakar-Ralle (3. bis 15. Januar) in Saudiarabien. Die Teilnehmer wurden nach Weihnachten mit Charterflügen aus München, Paris und Barcelona nach Riad geflogen. Sie mussten vorher einen negativen PCR-Test vorweisen, bei der Ankunft einen weiteren Test machen und dann drei Tage in Quarantäne gehen. Die Teilnehmer leben in einer «bubble» und dürfen nicht einmal in Hotel übernachten. Die Werksfahrer nächtigen in Motorhomes, die meisten Mechaniker und Privatfahrer in Zelten.

In Asien steigen seit Wochen überall die Infektionsraten, auch in Thailand, Südkorea und vor allem in Japan. Deshalb wird befürchtet, dass die japanischen Teammanager und Ingenieure in absehbarer Zeit mit Reisebeschränkungen rechnen müssen – auch für den Trip zum Sepang-Test.

Mitte Januar wird also die endgültige Entscheidung fallen.

90 Tage vor den Grand Prix in Las Termas und Texas (11. und 18. April) müssen dort die lokalen Veranstalter melden, ob sie ihren Event durchführen können. Da in Amerika schon mehr als 332.000 Menschen an Corona gestorben sind (also 1 von 1000) und der 30-Millionen-Einwohner-Bundesstaat Texas besonders stark betroffen ist, wird bei der Dorna bereits ein Plan B erstellt.

Das bedeutet: Die beiden Übersee-Events könnten abgesagt oder verschoben werden, dafür kommt ein zweiter Katar-GP auf den Spielplan, dazu Portimão am 25. April vor dem Jerez-GP und Igora Drive bei St. Petersburg nach dem Finnland-GP; die Autofahrt erstreckt sich nur über 470 km.

Und wenn einder vier vier im Herbst geplanten Übersee-GP ausfällt, könnte der Mandalika Street Circuit auf der Insel Lombok in Indonesien einspringen, wenn die Piste wie geplant bis Juni befahrbar ist.

So könnte der provisorische

Kalender 2021 ab Mitte Januar aussehen:

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/*

25. April: Portimão/P***

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

18. Juli: Igora Drive/RUS***

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



*Nachtrennen

**Homologation der Strecke steht noch aus

*** bisher kein Vertrag unterzeichnet

Die geplanten Wintertests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März