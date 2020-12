Update zu Fausto Gresini: Nach Bologna verlegt

Gresini Racing äußerte sich soeben in einem offiziellen Statement zum Gesundheitszustand des 59-jährigen Team Principals Fausto Gresini, der zu Weihnachten an Covid-19 erkrankt ist.

Die Nachricht hatte sich in Italien schon verbreitet, nun bestätigte das Gresini Team in einem offiziellen Statement: «Nachdem kurz vor Weihnachten eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, wurde Fausto Gresini, der sich zunächst zu Hause in Isolation begeben hatte, am 27. Dezember im Krankenhaus Santa Maria della Scaletta von Imola zur stationären Behandlung aufgenommen.»



Außerdem teilte Gresini Racing mit, dass der 59-jährige Teamchef, 125er-Weltmeister von 1985 und 1987, heute in das Krankenhaus Maggiore Carlo Alberto Pizzardi von Bologna verlegt wurde, «in eine Abteilung, die besser für die Behandlung von Covid-19 ausgestattet ist», hieß es in der kurzen Pressemitteilung weiter. «Der Gesundheitszustand von Fausto wird kontinuierlich überwacht.»



Weitere Updates würden folgen.