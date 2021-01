Valentino Rossi: Erste Videobotschaft mit Petronas 01.01.2021 - 10:36 Von Mario Furli

MotoGP © Screenshot Instagram/@sepangracingteam Petronas-Neuzugang Valentino Rossi

Es ist einer der viel beachteten Wechsel in der MotoGP-Startaufstellung für 2021: Der 41-jährige Superstar der Szene, Valentino Rossi, wird von nun an in den Farben von Petronas Yamaha SRT zu sehen sein.