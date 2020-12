MotoGP-Crew-Chiefs: Wer arbeitet 2021 wo und mit wem?

Nicht nur in der MotoGP-Startaufstellung gab es für 2021 große Veränderungen, das Sesselrutschen fand auch in der Box statt: Zehn Crew-Chiefs fanden einen neuen Platz – mit oder ohne ihren Fahrer.

Kein Stein auf dem anderen blieb bei Ducati: Die neuen Werksfahrer Jack Miller und Francesco «Pecco» Bagnaia brachten ihre bisherigen Cheftechniker – Cristhian Pupulin und Christian Gabarrini – mit ins Ducati Team. Dafür kümmert sich Dovizioso langjähriger Crew-Chief, Andrea Giribuola, bei Esponsorama künftig um Rookie Enea Bastianini. Nebenan wird Rossi-Bruder Luca Marini Luca Ferracioli zur Seite gestellt bekommen.



Marco Rigamonti wechselt mit Johann Zarco in die Pramac-Box. Daniele Romagnoli folgte Danilo Petrucci dagegen nicht zu KTM, er wird mit dem nächsten Klassen-Neuling, Jorge Martin, zusammenarbeiten.

Aufmerksame SPEEDWEEK.com-Leser wissen längst, dass «Petrux» bei Tech3 mit Sergio Verbena einen neuen Cheftechniker bekommt. Denn Brad Binder wünschte sich eine personelle Änderung in der Boxenmannschaft. Er hat angefragt, ob er für 2021 den Spanier Andres Madrid als Crew-Chief bekommen kann, der ihn 2017 und 2018 im Ajo-Team in der Moto2-WM so erfolgreich betreut hat und der 2020 beim Red Bull-Ajo-Moto2-Team für den Japaner Tetsuta Nagashima gearbeitet hat.



Da beim Tech3-KTM-Team der 66-jährige Guy Coulon künftig beruflich kürzertreten wird, wurde im MotoGP-Aufgebot von KTM eine Stelle frei. Also fiel es den KTM-Verantwortlichen Pit Beirer und Mike Leitner nicht schwer, den Wunsch des Südafrikaners, der 2021 mit Oliveira das Factory Team bildet, zu erfüllen. Binders bisheriger Crew-Chief Verbena wird nun also für seinen Landsmann Petrucci als Technikchef fungieren.

Miguel Oliveira übernimmt im Red Bull KTM Factory Team dagegen den erfahrenen Paul Trevathan von Pol Espargaró. Der in den Niederlanden lebende Neuseeländer genießt seit vielen Jahren das Vertrauen von Pit Beirer: Er war in der 250-ccm-Motocross-WM 1999 und 2000 Chefmechaniker des Deutschen, der die 250er-WM in den Jahren 1997, 1998, 2000 und 2002 als Gesamtdritter und 2001 als Gesamtzweiter beendet hat.

Pol Espargaró wird bei Repsol Honda mit Ramón Aurín arbeiten. Alex Márquez geht bei LCR mit Cal Crutchlows langjährigem Crew-Chief Christophe «Beefy» Bourguignon an der Seite in seine zweite MotoGP-Saison.



Bei Yamaha ging man dagegen einen anderen Weg: Diego Gubellini und David Munoz tauschten genauso wie Fabio Quartararo und Valentino Rossi ihre Plätze. Die Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Crew-Chief wird also fortgeführt, wenn auch in einer anderen Box.

Die MotoGP-Teams und ihre Crew-Chiefs 2021

Monster Energy Yamaha Team

Maverick Viñales: Esteban Garcia

Fabio Quartararo: Diego Gubellini



Repsol Honda Team

Marc Márquez: Santi Hernandez

Pol Espargaró: Ramón Aurín



Suzuki Monster Energy

Alex Rins: José Manuel Cazeaux

Joan Mir: Francesco Carchedi



Ducati Team

Jack Miller: Cristhian Pupulin

Francesco «Pecco» Bagnaia: Christian Gabarrini



Red Bull KTM Facory Racing

Brad Binder: Andres Madrid

Miguel Oliveira: Paul Trevathan



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró: Antonio Jimenez

Lorenzo Savadori*: Pietro Caprara



Pramac Racing

Johann Zarco: Marco Rigamonti

Jorge Martin: Daniele Romagnoli



LCR Honda

Alex Márquez: Christophe «Beefy» Bourguignon

Takaaki Nakagami: Giacomo Guidotti



Tech3 KTM

Iker Lecuona: Nicolas Goyon

Danilo Petrucci: Sergio Verbena



Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli: Ramon Forcada

Valentino Rossi: David Munoz



Esponsorama Racing

Enea Bastianini: Andrea Giribuola

Luca Marini: Luca Ferracioli



*vorläufig genannt