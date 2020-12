Treffendstes Spezial-Design: «Unemployed» Dovizioso

Hinter dem kurzerhand ausgetauschten Schriftzug auf der Lederkombi steckte eines der großen Themen der Saison 2020: Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso (34) ist nach acht Ducati-Jahren arbeitslos.

Nach den Spezialhelmen von Franco Morbidelli und Valentino Rossi blicken wir am letzten Tag des Jahres noch auf ein besonderes «Spezial-Design» zurück, das auf den ersten Blick zwar unscheinbar daherkommt, dennoch aber einen der Aufreger der Saison 2020 auf den Punkt bringt: Der Schriftzug «Unemployed» (zu Deutsch: arbeitslos) tauchte beim zweiten Misano-GP auf dem Leder von Andrea Dovizioso auf.

Zur Erinnerung: Schon vor dem Saisonstart machte dort «DesmoDovi» für «Undaunted» Platz (zu Deutsch: unerschrocken) – eine Anlehnung an die gleichnamig Doku über seine MotoGP-Saison 2019. Rückblickend betrachtet aber auch ein Vorbote der Trennung, die Doviziosos Manager Simone Battistella in Spielberg kurz vor dem ersten und einzigen Saisonsieg seines Schützlings öffentlich machte – zu einem Zeitpunkt, an dem für 2021 schon kein konkurrenzfähiges Motorrad mehr verfügbar war.



So kam es zur paradoxen Situation, dass Dovi zwar als WM-Leader in den Emilia Romagna-GP ging, aber eben ohne einen Job für 2021 dastand.

Ganz freiwillig war die Aktion mit dem leicht provokanten Schriftzug aber nicht: «Ich wurde dazu gezwungen, weil ich eine Wette verloren habe. Mit meinen Freunden war vereinbart: Falls ich nach Misano-1 die WM-Führung übernehmen würde, müsste ich das tun – und es ist tatsächlich so gekommen. Ich habe mich eigentlich nicht so gut angestellt, aber es ist trotzdem passiert», erzählte der 34-jährige Italiener schmunzelnd. «Wettschulden muss man ja bekanntlich begleichen. Meine Freunde haben mich dazu gezwungen», beteuerte er.

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Am Ende verabschiedete sich Dovi nur als WM-Vierter von Ducati. Ein dritter Platz zum Auftakt in Jerez und ein Sieg im ersten Österreich-GP waren viel zu wenig, um den Titeltraum wahr werden zu lassen.



2021 legt der 15-fache MotoGP-Sieger nach aktuellem Stand ein «Sabbatical» ein. Ob ihm die angestrebte Rückkehr als Stammfahrer gelingen wird, wird die Zukunft zeigen.

Die MotoGP-Karriere von Andrea Dovizioso

2008: WM-5. auf SCOT-Honda, 174 Punkte

2009: WM-6. auf Repsol-Honda, 160 Punkte, 1 GP-Sieg

2010: WM-5. auf Repsol-Honda, 206 Punkte

2011: WM-3. auf Repsol-Honda, 228 Punkte

2012: WM-4. auf Tech3-Yamaha, 218 Punkte

2013: WM-8. auf Ducati, 140 Punkte

2014: WM-5. auf Ducati, 187 Punkte

2015: WM-7. auf Ducati, 162 Punkte

2016: WM-5. auf Ducati, 171 Punkte, 1 GP-Sieg

2017: WM-2. auf Ducati, 261 Punkte, 6 GP-Siege

2018: WM-2. auf Ducati, 245 Punkte, 4 GP-Siege

2019: WM-2. auf Ducati, 269 Punkte, 2 GP-Siege

2020: WM-4. auf Ducati, 135 Punkte, 1 GP-Sieg



Übrigens: Mit 14 Siegen und 40 Podestplätzen auf der Desmosedici liegt Dovizioso auf Platz 2 der Ducati-Bestenliste hinter Casey Stoner (23 Siege und 42 Podestplätze). Auf dem dritten Platz folgt Loris Capirossi (7 Siege und 23 Podestplätze).